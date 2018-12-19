Суд отпустил из-под стражи одного из подозреваемых в деле Бабченко (60)

Новини онлайн 24 2018.12.19 22:09

Один из подозреваемых по делу о покушении на журналиста Аркадия Бабченко - Тарас Стельмашенко - освобожден из-под стражи. Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева 19 декабря, сообщает DW. "Шевченковский районный суд Киева в среду, 19 декабря, освободил из-под стражи 40-летнего Тараса Стельмашенко - одного из подозреваемых по делу о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко", - говорится в сообщении.