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Суд отпустил из-под стражи одного из подозреваемых в деле Бабченко (60)

Новини онлайн 24 2018.12.19 22:09
Один из подозреваемых по делу о покушении на журналиста Аркадия Бабченко - Тарас Стельмашенко - освобожден из-под стражи. Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева 19 декабря, сообщает DW. "Шевченковский районный суд Киева в среду, 19 декабря, освободил из-под стражи 40-летнего Тараса Стельмашенко - одного из подозреваемых по делу о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко", - говорится в сообщении.
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