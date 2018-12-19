Обзор прессы: На Херсонщине битами избили активиста, который помогал расследовать убийство Гандзюк (48)

- Луценко: В Херсонской области избили активиста, который помогал ВСК расследовать убийство Гандзюк : NewsOne 18:09
- Под Херсоном битами избили активиста, помогавшего ВСК по убийству Гандзюк - член комиссии : Контракты.ua 17:37
- Обзор прессы: На Херсонщине битами избили активиста, который помогал расследовать убийство Гандзюк : Голос Правди 17:37
- В Херсонской обл. избили активиста, который помогал ВСК расследовать убийство Гандзюк, - член комиссии : 112.ua 17:30
- Заявления о нападении на активиста в Херсонской области не поступали, - полиция : UAZMI 17:15
- В Херсоне избили активиста, который помогает в деле Гандзюк : Слово і Діло 17:12
- На Херсонщине избили активиста, который давал показания по Гандзюк : Інформатор.news 17:06
- В Херсоне напали на активиста, помогающего в деле Гандзюк : ГолосUA 17:05
- На Херсонщине избили активиста, который давал показания по Гандзюк : Телетайп Тудей 16:55
- Дело Гандзюк: побили еще одного активиста, передав "привет" следователям : ТВі 16:49
- В Херсоне с битами напали на активиста, помогающего раскрыть убийство Гандзюк : Апостроф 16:45
- На Херсонщине битами избили активиста, который помогал расследовать убийство Гандзюк : Известия в Украине 16:45
- Полиция проверила информацию о нападении на активиста в Херсоне : ЛІГАБізнесІнформ 16:38
- На Херсонщине избили активиста, который давал показания ВСК по Гандзюк : Новости без границ 16:37
- В Херсоне избили активиста за помощь в деле Гандзюк, - депутат : Фокус 16:34
- На Херсонщине избили битами активиста, помогавшего комиссии Рады расследовать убийство Гандзюк : Паноптикон 16:18
- Новая жертва в деле Гандзюк: на Херсонщине жестоко избили активиста, который помогал следствию : Znaj.ua 16:17
- В Херсоне напали на помогающего в деле Гандзюк активиста : Вибори в Україні та світі 16:17
- На Херсонщине битами избили активиста, который помогал расследовать убийство Гандзюк : Страна.ua 16:17
- Готовятся новые покушения: в Херсоне избили помогавшего следствию с делом Гандзюк : Без Табу 16:16
- В полиции Херсонщины прокомментировали информацию об избиении активиста, который помогал в деле Гандзюк : ТСН.ua 16:14
- На Херсонщине избили активиста, который давал показания ВСК по Гандзюк : Антикор.com.ua 16:10
- Под Херсоном битами избили активиста, помогавшего ВСК по убийству Гандзюк - член комиссии : Bigmir)net Новости 16:09
- В Херсонской области неизвестные изибили битами активиста : Інформатор.news 16:06
- В Херсоне напали на активиста за помощь в деле Гандзюк - нардеп : Kherson.life 15:50
- На Херсонщине избили битами активиста, помогавшего комиссии Рады расследовать убийство Гандзюк, - член ВСК, нардеп Луценко : УкропNews.com 15:46
- В Херсоне избили свидетеля по делу об убийстве активистки Гандзюк : UA1.com.ua 15:44
- Неизвестные с битами напали на активиста в Херсонской области : Инфолайн 15:42
- Избили активиста, который помогал ВСК расследовать убийство Гандзюк - член комиссии : Українська правда 15:41
- В полиции прокомментировали сообщение о нападении на активиста, который помогал расследовать убийство Гандзюк : Новое Время 15:40
- Под Херсоном битами избили активиста, помогавшего ВСК по убийству Гандзюк : Bigmir)net Новости 15:39
- На Херсонщине избили активиста, который помогал расследовать убийство Гандзюк : ForUm 15:34
- Неизвестные с битами напали на активиста в Херсонской области : Українські національні новини 15:33
- Неизвестные с битами напали на активиста в Херсонской области : ПрессОрг24 15:32
- Дело Гандзюк: в Херсонской области напали на активиста, помогавшего следственной комиссии : Факты 15:31
- В Херсонской области избили битами важного свидетеля по делу Гандзюк - СМИ : Realist.online 15:29
- Дело Гандзюк: в Херсоне избили активиста : Вести.ua 15:16
- На Херсонщине избили битами активиста, помогавшего комиссии Рады расследовать убийство Гандзюк, - член ВСК, нардеп Луценко : UAZMI 15:15
- Озвучил важные данные по делу Гандзюк: на Херсонщине жестоко избили активиста : Обозреватель 15:10
- На Херсонщине избили активиста, который помогал в деле Гандзюк, готовятся новые покушения, - член ВСК : Еспресо TV 15:04
- В Херсоне избили еще одного свидетеля по делу об убийстве Екатерины Ганзюк : Укрудпром 14:45
- На Херсонщине избили активиста, который помогал расследовать дело Гандзюк : ТСН.ua 14:44
- В Херсоне избит общественный активист : Гривна.ks.ua 14:39
- В Херсоне напали на активиста за помощь в деле Гандзюк - нардеп : ЛІГАБізнесІнформ 14:38
- В Херсонской области избили активиста, который помогал ВСК по Гандзюк - член комиссии : Громадське телебачення 14:36