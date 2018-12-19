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Фокус: Украина

Жебривский "забил" на НАБУ, уйдя в гущу реальной жизни (48)

Досье 2018.12.19 15:26
Павел Жебривский отказался от должности аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом в среду, 19 декабря, он написал на своей странице в Facebook. "15 ноября я направил заявление о сложении своих полномочий аудитора НАБУ в Администрацию Президента Украины и с сегодняшнего дня считаю себя свободным от этих обязанностей", - сообщил Жебривский. Чиновник свой отказ работать на должности аудитора НАБУ объясняет в
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