Работали "под заказ": в Одессе задержана шайка серийных поджигателей (фото) (41)

Факты 2018.12.19 17:31

16:40 19 декабря 2018 Александр ЛЕВИТ, "ФАКТЫ" (Одесса) Правоохранители Одесского региона в ходе совместной спецоперации, проходившей 18−19 декабря, обезвредили преступную группировку, члены которой "под заказ" поджигали имущество предпринимателей и других граждан по всей Украине. "Нашим сотрудникам удалось выйти на след и задержать четверых участников преступной группы, которые скрывались в Одессе, - сообщили в региональном