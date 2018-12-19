Для перепланировки квартиры больше не требуется разрешение: но есть нюансы (46)

- Перепланировку квартир в Украине теперь можно делать без специального разрешения : Страна.ua 23:17
- Чтобы перепланировать квартиру без вмешательства в несущие конструкции, больше не нужно получать разрешение Госархстройинспекции, - Минрегион : УкропNews.com 23:15
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- Чтобы перепланировать квартиру без вмешательства в несущие конструкции, больше не нужно получать разрешение Госархстройинспекции, - Минрегион : UAZMI 22:45
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- Украинцам разрешили делать перепланировку квартир без разрешений : МИГ Запорожья 22:03
- Украинцы смогут делать перепланировку квартир без разрешений : Business Information Network 22:01
- Украинцам разрешили делать перепланировку квартир без разрешений : Известия в Украине 21:45
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- Украинцам не нужно разрешение для перепланировки квартиры - Кабмин : Вести.ua 21:16
- Украинцы смогут делать перепланировку квартир без разрешений : Медиа-группа "Объектив" 21:13
- Кабмин позволил украинцам делать перепланировку квартир без разрешения : Сегодня.ua 20:42
- Перепланировку квартир и офисов теперь можно не согласовывать с чиновниками : FinOboz 20:33
- Кабмин разрешил украинцам делать перепланировку квартир без разрешительных документов : Преступности.нет 20:20
- Перепланировку квартир и офисов теперь можно не согласовывать с чиновниками : Капитал 20:18
- Украинцы смогут делать перепланировку квартир по-новому : ДнепрCity.net 20:07
- Украинцам позволили делать перепланировку квартир без разрешения : KharkivToday 20:03
- Теперь для перепланировки квартиры не нужно разрешение : ТВ5 Запорожье 19:58
- В Украине разрешили делать перепланировку квартир без разрешений : ТехноСотня 19:54
- Кабмин разрешил делать перепланировку квартир без получения разрешений : Новое Время Бизнес 19:39
- Украинцы смогут делать перепланировку квартир по-новому : Хвиля 19:36
- Украинцы смогут делать перепланировку квартир по-новому : FinOboz 19:33
- Украинцам разрешили делать перепланировку квартир без разрешений : NewsNetwork 19:14
- Украинцы смогут делать перепланировку квартир без разрешений : УП: Економічна правда 19:04
- Для перепланировки квартиры больше не требуется разрешение: но есть нюансы : Телеканал новин "24" 19:00
- Украинцы смогут делать перепланировку квартир без разрешений : Политолог.net 18:22
- Минрегион: Для перепланировки квартиры разрешение больше не требуется : Бердянск 24 18:15
- В Украине отменили разрешения для перепланировки квартир : Минфин 18:08
- Теперь украинцы смогут делать перепланировку квартир без разрешений : ABCnews.com.ua 18:03
- Украинцам разрешат делать "самовольные" перепланировки квартир : Диванная Сотня 18:03
- Теперь для перепланировки квартиры не нужно разрешение : Hubs 17:40
- Украинцам разрешили делать перепланировку квартир без разрешений : ЛІГАБізнесІнформ 17:37
- Лев Парцхаладзе Для перепланировки квартиры не требуется разрешение : ICTV Факти 17:36
- В Кабмине одобрили перепланировку квартир без разрешения : DsNews 17:33
- Для перепланировки квартиры теперь не нужно получать разрешение - Минрегион (ИНФОГРАФИКА) : Ракурс 17:27
- Украинцам разрешат делать "самовольные" перепланировки квартир : From-UA.com 17:04
- Перепланировку квартир теперь можно делать без разрешений : ForUm 17:04
- Разрешение на перепланировку квартиры больше не требуется, - Кабмин : Фокус 17:04
- Для перепланировки квартиры не нужно получать разрешение : ЮРЛИГА 16:46
- В Кабмине уточнили правила перепланировки квартир без разрешений : ГолосUA 16:35
- Для перепланировки квартиры разрешение больше не требуется, - Минрегион : #Буквы 16:18
- Украинцы смогут делать перепланировку квартир без разрешений : УкропNews.com 16:16
- Для перепланировки квартиры больше не требуется разрешение : СтройОбзор 15:42
- Минрегион обновило список строительных работ, не требующих разрешения : Телеграф.com.ua 15:13
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