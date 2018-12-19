Для перепланировки квартиры больше не требуется разрешение: но есть нюансы (46)

Телеканал новин "24" 2018.12.19 19:00

Для перепланировки квартиры больше не нужны специальные разрешения / Коллаж из соцсетей Кабинет министров Украины утвердил обновленный перечень строительных работ, которые не требуют разрешения на их проведение и ввод в эксплуатацию. Теперь, в частности, для перепланировки квартиры украинцам не требуется разрешение. Как объясняет заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе, ранее для переноса стен в собственном жилище нужно было получать разрешение в