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Фокус: Украина

"Это предательство курдов". В Пентагоне не обрадовались полному выводу американский войск из Сирии (54)

Страна.ua 2018.12.19 22:17
22:02, сегодня Сотрудники Пентагона негативно относятся к плану президента США Дональда Трампа полностью вывести американских военных из Сирии и пытались повлиять на его решение, сообщает в среду газета The New York Times. "Сотрудники Пентагона в среду утром пытались отговорить президента от такого решения", - пишет издание. "Они уверяли, что такой шаг предаст курдов, которые боролись на стороне
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