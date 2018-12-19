"Это предательство курдов". В Пентагоне не обрадовались полному выводу американский войск из Сирии (54)

Страна.ua 2018.12.19 22:17

22:02, сегодня Сотрудники Пентагона негативно относятся к плану президента США Дональда Трампа полностью вывести американских военных из Сирии и пытались повлиять на его решение, сообщает в среду газета The New York Times. "Сотрудники Пентагона в среду утром пытались отговорить президента от такого решения", - пишет издание. "Они уверяли, что такой шаг предаст курдов, которые боролись на стороне