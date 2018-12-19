Раскрыты детали смерти боевика "ЛНР" в Дрогобычской колонии (47)

Journalist.today 2018.12.19 21:46

19.12.2018 Фото из открытых источников Как писал "Журналист" ранее, российский наемник Валерий Иванов, воевавший в рядах боевиков "ЛНР", погиб в результате несчастного случая, произошедшего с ним в Дрогобычской колонии. Детали смерти Иванова, отбывавшего 12-летний тюремный срок, сообщаются на сайте уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Так, в день смерти "он находился в комнате отдыха для заключенных и решил