Смертельное ДТП в Херсонской области: погибли пять человек - СМИ (40)

Сегодня.ua 2018.12.19 19:42

Сегодня, 19:27 На обледенелой дороге произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов Фото из открытых источников В Херсонской области на дороге между селами Раденское и Большие Копани произошло лобовое столкновение микроавтобусов Renault и УАЗ, в котором, по предварительным данным, погибли пять человек. Как заявил начальник Олешковского райотдела ГСЧС Сергей Иванча, авария произошла после того, как Renault занесло на обледенелой дороге, и он