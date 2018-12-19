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Смертельное ДТП в Херсонской области: погибли пять человек - СМИ (40)

Сегодня.ua 2018.12.19 19:42
Сегодня, 19:27 На обледенелой дороге произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов Фото из открытых источников В Херсонской области на дороге между селами Раденское и Большие Копани произошло лобовое столкновение микроавтобусов Renault и УАЗ, в котором, по предварительным данным, погибли пять человек. Как заявил начальник Олешковского райотдела ГСЧС Сергей Иванча, авария произошла после того, как Renault занесло на обледенелой дороге, и он
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