45 винницких священников вернулись в УПЦ после приезда в епархию нового архиепископа (11)

Взгляд.ua 2018.12.20 02:13

В УПЦ вернулись 45 священников Главновости В УПЦ вернулись 45 священников Винницкой епархии, ушедших с митрополитом Симеоном После приезда в Винницкую епархию УПЦ архиепископа Варсонофия 45 священников отказались от намерения перейти в новую автокефальную церковь, в которую ушел бывший митрополит Симеон, и вернулись в Украинскую Православную Церковь. После прошедшего 15 декабря в Киеве Объединительного Собора и перехода в