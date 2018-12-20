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45 винницких священников вернулись в УПЦ после приезда в епархию нового архиепископа

45 винницких священников вернулись в УПЦ после приезда в епархию нового архиепископа (11)

Взгляд.ua 2018.12.20 02:13
В УПЦ вернулись 45 священников Главновости В УПЦ вернулись 45 священников Винницкой епархии, ушедших с митрополитом Симеоном После приезда в Винницкую епархию УПЦ архиепископа Варсонофия 45 священников отказались от намерения перейти в новую автокефальную церковь, в которую ушел бывший митрополит Симеон, и вернулись в Украинскую Православную Церковь. После прошедшего 15 декабря в Киеве Объединительного Собора и перехода в
ЕПИФАНИЙ, МИТРОПОЛИТ, ЦЕРКОВЬ, ПАТРИАРХАТ, СОБОР, УКРАИНА, Порошенко, Украина, Киев, Москва, Винница
2018.12.20 (11)

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