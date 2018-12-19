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Фокус: Украина

В Украину идет атмосферный фронт из Атлантики: синоптик рассказала, когда потеплеет (7)

Українські Новини 2018.12.19 07:45
В данный момент циклон находится над Атлантикой. Фото: pixabay.com На Украину надвигается существенное потепление с осадками. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко. "В конце недели атлантическая, влага и теплая воздушная масса приблизится и принесет повышение температуры воздуха и осадки в виде снега, мокрого снега, переходить в течение субботы-воскресенья в дождь", - написала она.
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2018.12.20 (7)

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