В Украину идет атмосферный фронт из Атлантики: синоптик рассказала, когда потеплеет (7)

Українські Новини 2018.12.19 07:45

В данный момент циклон находится над Атлантикой. Фото: pixabay.com На Украину надвигается существенное потепление с осадками. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко. "В конце недели атлантическая, влага и теплая воздушная масса приблизится и принесет повышение температуры воздуха и осадки в виде снега, мокрого снега, переходить в течение субботы-воскресенья в дождь", - написала она.