Боевики на Донбассе резко активизировались: обстреливают из гранатометов, пулеметов и другого оружия (1)

Politeka 2018.12.19 18:40
19 декабря 2018, 18:34
За прошедшие сутки на Донбассе боевики открыли огонь по позициям боевиков
сразу несколько раз
Соответствующий пост размещен на странице Операции Объединенных сил в
соцсети.
Так, на протяжении суток, российские оккупанты открывали огонь четыре раза.
При этом случая применения оружия, запрещенного Минскими договоренностями,
не зафиксировано.
"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов разных систем,
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