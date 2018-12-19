Боевики на Донбассе резко активизировались: обстреливают из гранатометов, пулеметов и другого оружия (1)

Politeka 2018.12.19 18:40

19 декабря 2018, 18:34 За прошедшие сутки на Донбассе боевики открыли огонь по позициям боевиков сразу несколько раз Соответствующий пост размещен на странице Операции Объединенных сил в соцсети. Так, на протяжении суток, российские оккупанты открывали огонь четыре раза. При этом случая применения оружия, запрещенного Минскими договоренностями, не зафиксировано. "Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов разных систем,