РФ в очередной раз сорвала переговоры ТКГ об освобождении украинских заложников (1)

Зеркало недели. Украина 2018.12.19 22:17
Последнее в этом году заседание Трехсторонней контактной группы оказалось
безрезультатным из-за позиции РФ и подконтрольных ей боевиков.
Сайдик констатировал, что за год не удалось провести ни одного обмена ╘
belta.by
Очередной раунд консультаций Трехсторонней контактной группы в Минске об
обмене украинских заложников на осужденных боевиков по формуле "всех на
всех" закончился безрезультатно, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ
Мартин Сайдик.
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