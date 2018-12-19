РФ в очередной раз сорвала переговоры ТКГ об освобождении украинских заложников (1)

Зеркало недели. Украина 2018.12.19 22:17

Последнее в этом году заседание Трехсторонней контактной группы оказалось безрезультатным из-за позиции РФ и подконтрольных ей боевиков. Сайдик констатировал, что за год не удалось провести ни одного обмена ╘ belta.by Очередной раунд консультаций Трехсторонней контактной группы в Минске об обмене украинских заложников на осужденных боевиков по формуле "всех на всех" закончился безрезультатно, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.