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Фокус: Украина

РФ в очередной раз сорвала переговоры ТКГ об освобождении украинских заложников (1)

Зеркало недели. Украина 2018.12.19 22:17
Последнее в этом году заседание Трехсторонней контактной группы оказалось безрезультатным из-за позиции РФ и подконтрольных ей боевиков. Сайдик констатировал, что за год не удалось провести ни одного обмена ╘ belta.by Очередной раунд консультаций Трехсторонней контактной группы в Минске об обмене украинских заложников на осужденных боевиков по формуле "всех на всех" закончился безрезультатно, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.
ПОДГРУППА, ДОНБАСС, ПЛЕННЫЙ, ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЙ, МИНСК, ОБМЕН, Геращенко, Украина, Россия, Минск, Луганск, Киев, Донецк
2018.12.20 (1)

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