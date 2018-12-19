Сенаторы США готовят резолюцию против "Северного потока-2" (5)

Слово і Діло 2018.12.19 23:12

19 декабря 2018, 23:00 Около 40 американских сенаторов внесут в Сенат США резолюцию, направленную против проекта газопровода "Северный поток 2" и требующую предпринять действия из-за атаки РФ на украинские корабли в Керченском проливе. Как пишет "Слово и Дело", об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Hill, которая располагает копией документа. Как сообщает издание, сенаторы готовят резолюцию, в которой призывают