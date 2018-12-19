Сенаторы США готовят резолюцию против "Северного потока-2" (5)

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- Группа сенаторов США призвала Трампа увеличить военную помощь Украине для усиления морского направления : УкропNews.com 00:45
- Группа сенаторов США призвала Трампа увеличить военную помощь Украине для усиления морского направления : UAZMI 00:15
- Группа сенаторов США призвала Трапа увеличить военную помощь Украине для усиления морского направления : УкропNews.com 00:15
- Сенат США призвал усилить оборонную помощь Украине и блокировать "Северный поток - 2" : 112.ua 00:00