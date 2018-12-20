В Раде продлили мораторий на продажу сельхозземли еще на один год (103)

2018.12.20 (103)2018.12.19 (12) →
- Рада отказалась открыть рынок земли : Trust.UA 19:48
- Верховная Рада продлила мораторий на продажу земли : Вибори в Україні та світі 19:46
- Верховная Рада продлила мораторий на продажу сельхозземель до 2020 года : Journalist.today 19:46
- Рада продлила мораторий на продажу земли до 2020 года : Times.dn.ua 19:46
- Замешанный в коррупционных скандалах депутат Антон Яценко кнопкодавил за продление моратория на продажу земли. ВИДЕО : UAZMI 19:45
- ВР продлилa морaторий нa продaжу земли : Источник.info 19:45
- 231 депутат Рады, проголосовавший за продление моратория на продажу земли сельскохозяйственного значения. ПОИМЕННЫЙ СПИСОК : UAZMI 19:45
- Мораторий на продажу земли продлен на год : Город Счастье 19:44
- Верховная Рада продлила мораторий на продажу сельхозземли : Iнше ТВ 19:43
- Нардепы продлили мораторий на продажу земли : Hronika.info 19:40
- В Украине в десятый раз продлили мораторий на землю : Гуру.ua 19:39
- Мораторий на продажу земли продлен на год : Контракты.ua 19:37
- Обзор прессы: В Раде продлили мораторий на продажу земли до 2020 года : Голос Правди 19:37
- В Раде продлили мораторий на продажу сельхозземли еще на один год : FinOboz 19:33
- Мораторий на продажу земли продлили еще на год : FinOboz 19:33
- Парламент принял новый закон о земельном моратории : Финансовый клуб 19:33
- Рада продлила земельный мораторий до 2020 года : Finance.UA 19:32
- Рада продлила мораторий на продажу земли : Fin.org.ua 19:31
- Рада на год продлила мораторий на продажу земли : Факты 19:31
- Рада продлила мораторий на продажу земли : Realist.online 19:29
- Парламент продлил мораторий на продажу земли до 2020 года : Позиция 19:29
- Верховная Рада поддержала продление земельного моратория на один год : Ракурс 19:27
- Рада продлила мораторий на продажу сельхозземли еще на один год : DailyUA 19:23
- Рада продлила мораторий на продажу земли : Novosti.UA 19:21
- Рада продлила мораторий на продажу земли до 2020 года : Преступности.нет 19:20
- Большинство николаевских нардепов поддержали продление моратория на продажу земли : Преступности.нет 19:20
- Рада продлила мораторий на продажу земли еще на год : Олигарх Медиа 19:16
- Верховная Рада продлила мораторий на продажу земли : В Час Пик 19:16
- Мораторий на продажу земли продлен - Рада -> : Вести.ua 19:16
- Рада продлила мораторий на продажу земли : Укрудпром 19:15
- Верховная Рада продлила мораторий на продажу земли : NewsNetwork 19:14
- Мораторий на продажу земли: Рада приняла судьбоносное решение : NewsMir.info 19:14
- Рада продлила мораторий на продажу земли до 2020 года : UA.news 19:14
- Мораторий на продажу земли продлили на год : Новости N 19:11
- Мораторий на продажу земли: Рада приняла судьбоносное решение : Politeka 19:10
- В Раде продлили мораторий на продажу земли : Подробности.ua 19:10
- Рада продлила мораторий на продажу сельхозземель : MIGnews.com.ua 19:08
- В Раде продлили мораторий на продажу сельхозземли еще на один год : ДнепрCity.net 19:07
- Парубий закрыл заседание Рады : ГолосUA 19:05
- Верховная Рада продлила мораторий на продажу земли сельхозназначения до 2020 года : МИГ Запорожья 19:04
- Мораторий на продажу земли продлен на год : Маю право 18:57
- Мораторий на продажу земли продлили на год : Latifundist.com 18:54
- В парламенте продлили мораторий на продажу земли : УРА-Информ 18:54
- Нардепы продлили мораторий на продажу земли еще на 1 год : Kherson.life 18:50
- Депутаты продлили мораторий на продажу земли до 2020 года : Комсомольская Правда в Украине 18:46
- Продлен мораторий на продажу земли : ЮРЛИГА 18:46