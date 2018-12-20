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Фокус: Украина

В Раде продлили мораторий на продажу сельхозземли еще на один год (103)

Хвиля 2018.12.20 18:36
Хвиля ВРУ продлила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2020 года. За принятие этого законопроекта No9355-5 за основу и в целом проголосовал 231 депутат. Закон вносит изменения в переходные положения Земельного кодекса, согласно которым до вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не ранее 1 января 2020 года, запрещается внесение права на
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2018.12.20 (103)

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