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Фокус: Украина

Порошенко доложили из космоса количество русских военных (60)

Политнавигатор 2018.12.20 16:22
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия с конца августа укрепила свою военную группировку вдоль границы с Украиной - от Беларуси до Крыма и Приднестровья, передает корреспондент "ПолитНавигатора". Об этом он написал в Twitter. По его словам, в наземную группировку России, находящуюся в Донбассе и Крыму, входят 28 батальонов тактических групп, более 1120 танков, 2600 бронемашин, 1230 артиллерийских систем и более 440 ракетных систем
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2018.12.20 (60)

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