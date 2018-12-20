Порошенко доложили из космоса количество русских военных (60)

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- Россия пригнала на границу с Украиной более тысячи танков и артсистем - Порошенко : ДнепрCity.net 18:07
- Военное положение: десантно-штурмовые войска перебрасывают на защиту морского побережья : Главред 18:05
- Порошенко: РФ наращивает количество войск на границе с Украиной : ForUm 18:04
- Порошенко приехал в Донецкую область и подвел первые итоги действия военного положения : 06239.com.ua Покровск и Мирноград 18:01
- Порошенко назвал количество войск РФ на территории Украины и вдоль границы : УРА-Информ 17:53
- Более 1000 танков, 2600 броневиков, 6 ракетных комплексов: РЯ стягивает технику к границе с Украиной : IPnews 17:44
- Российские танки в 18 километрах от украинской границы - Порошенко : ТСН.ua 17:44
- Супруги Порошенко сегодня посетили Донецкую область : ОбщеЖитие Online 17:13
- Порошенко рассказал, сколько танков и ракет Россия скопила вокруг Украины : Bigmir)net Новости 17:09
- Эксперт назвал смехотворным заявление Порошенко об укреплении линии обороны Украины : Новый Севастополь 17:05
- Украина перебрасывает десантно-штурмовые войска на защиту побережья Азовского и Черного морей : УНИАН 17:03
- Порошенко: Россия стянула к украинской границе тысячи броневиков и танков : ТВі 16:49
- Порошенко приехал в Донецкую область и подвел первые итоги действия военного положения : Times.dn.ua 16:46
- Космическая разведка обнаружила у границы наращивание группировки российских войск : UA.news 16:44
- Порошенко: Россия держит на границе 1120 танков и 2600 броневиков : DailyUA 16:23
- Россия держит на границе 1120 танков и 2600 броневиков, - Порошенко : Политолог.net 16:22
- РФ стянула к границе Украины более 1120 танков и 2600 броневиков, - Президент : #Буквы 16:18
- Россия в Крыму стягивает военную технику к админгранице с Украиной, - СМИ : Українські Новини 16:15
- Порошенко рассказал о военной технике на границе Украины : Слово і Діло 16:12
- Порошенко назвал количество войск РФ вдоль границ Украины и на оккупированных территориях : РБК-Україна 16:12
- Порошенко: Россия держит на границе 1120 танков и 2600 броневиков : Контракты.ua 16:07
- Более тысячи танков и артиллерия: РФ стягивает технику на границу : ICTV Факти 16:06
- Порошенко: В 18 км от границы стоит 1 200 российских танков : Комсомольская Правда в Украине 16:01
- 1120 танков, 2600 бронемашин, 1230 артсистем, 442 РСЗО, - Порошенко об усилении войск РФ вдоль границы Украины : УкропNews.com 15:45
- РФ увеличила количество войск и техники возле границы с Украиной, - Петр Порошенко : UATV 15:45
- 1120 танков, 2600 бронемашин, 1230 артсистем, 442 РСЗО и 6 ОТРК, - Порошенко сообщил об усилении РФ своих войск вдоль границы Украины : УкропNews.com 15:45
- Военное положение: Украина максимально укрепила линию обороны : Телеграф.com.ua 15:43
- Порошенко рассказал о военной технике на границе Украины : Hronika.info 15:41
- Порошенко рассказал, сколько российских танков на украинской границе : Инфолайн 15:41
- Тысячи танков и БТРов: Россия стянула технику к границе с Украиной : Обозреватель 15:39
- Порошенко озвучил данные о количестве военной техники РФ на Донбассе и в Крыму : Гуру.ua 15:39
- Порошенко предупредил, что танки РФ стоят менее чем в 20 км от границы Украины : NewsOne 15:39
- Видео Порошенко: На границе с Украиной стоит 1200 российских танков : Фокус 15:34
- Порошенко: РФ размещает танки на расстоянии 18 км от украинской границы : Новости Луганска 15:20
- Порошенко пересчитал российских военных на границе с Украиной : Капитал 15:18
- Порошенко: РФ стянула к границе с Украиной более тысячи танков и артсистем : ATR.ua 15:12
- Порошенко: Россия держит на границе 1120 танков и 2600 броневиков : LB.ua 15:07
- Россия пригнала на границу с Украиной более тысячи танков и артсистем - Порошенко : Хвиля 15:06
- Порошенко в Донецкой области подвел первые итоги действия военного положения : 0629.com.ua 15:02
- ВИДЕО. "Российские танки в 18 км от границы", - Порошенко на Донбассе заявил об усилении присутствия РФ : Вчасно UA 14:55
- Россия пригнала на границу с Украиной более тысячи танков и артсистем - Порошенко : Kramatorsk.info 14:52