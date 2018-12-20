Владимир Путин проводит пресс-конференцию (55)

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- В сети появилась жесткая фотожаба на пресс-конференцию Владимира Путина : FaceNews 14:31
- Перед пресс-конференцией Путина вспыхнул скандал : Винница Реал 14:29
- Путин обещал жениться : Власти.нет 13:46
- Украинский политэксперт: Порошенко сейчас конспектирует Путина : Times.com.ua 13:46
- Путин пообещал, что заведет себе новую жену : DsNews 13:33
- Не обошлось без Украины и ядерной войны: в сети бурно обсуждают заявления Путина на пресс-конференции : Апостроф 13:30
- Путин проводит ежегодную пресс-конференцию : В Час Пик 13:16
- Большая пресс-конференция Путина: циничное заявление о Керченском конфликте и Донбассе, видео : Politeka 13:10
- Онлайн-трансляция "Прямой линии" с Путиным : Керчь.ФМ 12:49
- Путин спросил у украинского журналиста: Вы хотите скандал устроить? : Times.dn.ua 12:46
- "Хотите скандал устроить?". Путин ответил на пресс-конференции на вопросы украинского журналиста : the Бабель 12:46
- Путин во время пресс-конференции засомневался, давать ли слово украинскому журналисту : ТСН.ua 12:44
- Путин-щука: в России журналисты пришли на пресс-конференцию с протестными плакатами : Сегодня.ua 12:42
- Путин опозорился на личной пресс-конференции: "Вы хотите скандал устроить" : Politeka 12:40
- Путин спросил у украинского журналиста: Вы хотите скандал устроить? : Новости Донбасса 12:39
- Путин-щука: в России журналисты пришли на пресс-конференцию с протестными плакатами : Гуру.ua 12:39
- Путин: Россия оказывает помощь ОРДЛО и будет делать это дальше : LB.ua 12:37
- "Поздравим с днем чекиста": стало известно о скандале перед началом пресс-конференции Путина : ReplyUA.net 12:30
- Владимир Путин проводит пресс-конференцию : Компромат.ws 12:21
- Автора расследований о Петрове и Боширове не пустили на пресс-конференцию Путина : Vector News 12:17
- Пресс-конференция Путина: за что будет оправдываться президент России : Антикор.com.ua 12:10
- На пресс-конференцию Путина не пустили автора расследований о ГРУ : Крым.Реалии RFE/RL 11:53
- На пресс-конференцию Путина не пустили журналиста Доброхотова, который расследовал отравление Скрипалей : УкропNews.com 11:46
- В сети появилась жесткая фотожаба на пресс-конференцию Путина : Апостроф 11:45
- Снегурочка, шлем и танец с бубном: самые странные наряды журналистов на пресс-конференции с Путина : Обозреватель 11:40
- На пресс-конференцию Путина не пустили автора расследования о Петрове и Боширове : Новое Время 11:40
- На пресс-конференцию Путина не пустили журналиста, который расследовал отравление Скрипалей : LB.ua 11:37
- На пресс-конференцию Путина не пустили автора расследований о Петрове и Боширове : Інформатор.news 11:36
- Путин дает ежегодную пресс-конференцию. Трансляция : Гордон 11:35
- "Старые добрые телефоны все переживут": Песков рассказал, почему у Путина нет смартфона : FinOboz 11:33
- Большая пресс-конференция Путина. Видео прямой онлайн-трансляции : Dialog.ua 11:32
- "Старые добрые телефоны все переживут": Песков рассказал, почему у Путина нет смартфона : ReplyUA.net 11:30
- Стал известен скандальный факт о пресс-конференции Путина : ReplyUA.net 11:30
- К Путину пришли журналисты со странными плакатами : Публичные люди 11:20
- На пресс-конференцию Путина не пустили автора расследований о Петрове и Боширове : Страна.ua 11:17
- Путин дает большую пресс-конференцию: прямая трансляция : Znaj.ua 11:17
- На пресс-конференцию Путина не пустили журналиста Доброхотова, который расследовал отравление Скрипалей : UAZMI 11:15
- Автора расследований о Петрове и Боширове не пустили на пресс-конференцию Путина : Українська правда 11:11
- Путин дает пресс-конференцию: онлайн и все подробности : Обозреватель 11:10
- ''С днем чекиста!'' В России разгорелся скандал перед пресс-конференцией Путина : Обозреватель 11:10
- На пресс-конференцию Путина аккредитовано рекордное количество журналистов : 2000.ua 10:30
- Песков рассказал, что больше всего раздражает Путина : ReplyUA.net 10:30
- Песков сообщил, почему у Путина нет мобильного телефона : Экономические новости 10:03
- Сегодня пройдет большая пресс-конференция с Путиным : Керчь.ФМ 09:49