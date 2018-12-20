Владимир Путин проводит пресс-конференцию (55)

Компромат.ws 2018.12.20 12:21

Президент России Владимир Путин проводит ежегодную большую пресс- конференцию, которая стала первой в его новом президентском сроке и привлекла внимание рекордное число журналистов. Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post. Пресс-конференция Путина станет 14-й по счету за время его руководства страной, всего аккредитацию на мероприятие получили более 1,7 тысячи журналистов. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что