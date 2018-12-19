Стали известны финалисты клубного чемпионата мира по футболу (6)

Новое Время 2018.12.19 21:10

Гарет Бэйл забил все три мяча Реала в матче Чемпион Европы Реал со счетом 3:1 победил лучшую команду Азии Касиму Антлерз в полуфинале клубного чемпионата мира по футболу и вышел в финал турнира, где сыграет с Аль Айном из ОАЭ. Фаворит матча не мог открыть счет почти весь первый тайм, но за минуту до его завершения все же сумел выйти вперед.