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Фокус: Украина

Стали известны финалисты клубного чемпионата мира по футболу (6)

Новое Время 2018.12.19 21:10
Гарет Бэйл забил все три мяча Реала в матче Чемпион Европы Реал со счетом 3:1 победил лучшую команду Азии Касиму Антлерз в полуфинале клубного чемпионата мира по футболу и вышел в финал турнира, где сыграет с Аль Айном из ОАЭ. Фаворит матча не мог открыть счет почти весь первый тайм, но за минуту до его завершения все же сумел выйти вперед.
РЕАЛ, ЧЕМПИОНАТ, МИР, ФИНАЛ, РИВЕРА, ПОЛУФИНАЛ, ОАЭ, Мадрид, Барселона, Япония
2018.12.20 (6)

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