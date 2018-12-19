Дело "Евроблях": Кабмин опубликовал временный порядок "растаможки" автомобилей (2)

Главред 2018.12.19 16:35

19 декабря 2018, 16:23 Вопрос с авто на "евробляхах" в Украине и не думает стихать-утихать- затихать. Машина на "Евробляхах"/ УНИАН Чиновники украинского Кабмина опубликовали документ, в котором содержатся правила по временному порядку "растаможки" автомобилей, ввозимых в страну из государств Европы. Как сообщает пресс-служба украинского правительства: а) теперь положено использовать применение только электронную форму декларирования