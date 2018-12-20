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Открытие главной елки Украины: видео торжества (2)

Телеграф.com.ua 2018.12.19 21:13
20:55 Сегодня Телеграф Фото: www.facebook.com/pg/FolkUkraine В Киеве на Софийской площади зажгли главную елку Украины, в празднецтвах приняли участие супруга президента Марина Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко. В этом году новогодняя красавица высотой 26 метров, украшена более, чем 1,5 тысячи игрушек и 3 километров гирлянд с тысячами ярких фонариков холодного белого оттенка, некоторые из которых имеют форму кристаллов.
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2018.12.20 (2)

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