Открытие главной елки Украины: видео торжества (2)

Телеграф.com.ua 2018.12.19 21:13
20:55 Сегодня Телеграф Фото: www.facebook.com/pg/FolkUkraine
В Киеве на Софийской площади зажгли главную елку Украины, в празднецтвах
приняли участие супруга президента Марина Порошенко и мэр Киева Виталий
Кличко.
В этом году новогодняя красавица высотой 26 метров, украшена более, чем 1,5
тысячи игрушек и 3 километров гирлянд с тысячами ярких фонариков холодного
белого оттенка, некоторые из которых имеют форму кристаллов.
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, Украина
, Киев