Открытие главной елки Украины: видео торжества (2)

Телеграф.com.ua 2018.12.19 21:13

20:55 Сегодня Телеграф Фото: www.facebook.com/pg/FolkUkraine В Киеве на Софийской площади зажгли главную елку Украины, в празднецтвах приняли участие супруга президента Марина Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко. В этом году новогодняя красавица высотой 26 метров, украшена более, чем 1,5 тысячи игрушек и 3 километров гирлянд с тысячами ярких фонариков холодного белого оттенка, некоторые из которых имеют форму кристаллов.