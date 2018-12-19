Стали известны приоритеты новой программы МВФ с Украиной (1)

РепортерUA 2018.12.19 12:12
РепортерUA
Новая программа сотрудничества МВФ с Украиной включает четыре приоритета.
Об этом, как пише Корреспондент, говорится в заявлении МВФ по итогам
заседания Совета директоров Фонда.
В частности, программа будет сосредоточена на:
По словам замглавы МВФ Дэвида Липтона, новая программа Stand-By обеспечит
опору для экономической политики властей в будущем году, сохраняя недавние
позитивные тенденции в экономике и продолжая путь к более устойчивому
УКРАИНА, ПРОГРАММА, ДОЛЛАР, ОПОРА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, Украина
, США