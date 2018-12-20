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Фокус: Украина

Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 9 областях, - Минздрав (42)

Экономические новости 2018.12.20 15:33
Здоровье, 15:28:48 Сейчас в Украине уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на 6,7% превышает эпидпорог. Такая ситуация больше всего наблюдается в 9 областях нашей страны. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава Украины, информирует enovosty.com/news. Специалисты, ссылаясь на данные эпиднадзоров, заявили, что во время 50-ой недели текущего года количество заболевших гриппом и ОРВИ превысило 213
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