Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 9 областях, - Минздрав (42)

Экономические новости 2018.12.20 15:33

Здоровье, 15:28:48 Сейчас в Украине уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на 6,7% превышает эпидпорог. Такая ситуация больше всего наблюдается в 9 областях нашей страны. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава Украины, информирует enovosty.com/news. Специалисты, ссылаясь на данные эпиднадзоров, заявили, что во время 50-ой недели текущего года количество заболевших гриппом и ОРВИ превысило 213