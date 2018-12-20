Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 9 областях, - Минздрав (42)

- В Украине нет эпидемии гриппа, но эпидпорог превышен в 9 областях, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА : УкропNews.com 17:45
- В Украине нет эпидемии гриппа и ОРВИ - Минздрав : Контракты.ua 17:07
- Уже в 9-ти областях превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ - Минздрав : Trust.UA 16:48
- Эпидемпорог уже превышен в 9 областях : SiteUA 16:47
- Грипп в Украине: названа тревожная статистика по заболеванию : Апостроф 16:45
- За минувшую неделю гриппом и ОРВИ заболели более 213 тыс. украинцев : Мост Днепр 16:38
- Эпидемические пороги заболеваемости гриппом превышены в 9 областях - Минздрав : УНИАН 16:33
- Грипп: эпидпорог превышен уже в девяти областях : EtCetera.media 16:30
- В Украине нет эпидемии гриппа, но эпидпорог превышен в 9 областях, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА : UAZMI 16:15
- Минздрав: В Украине нет эпидемии гриппа : Електронні Вісті 16:15
- Инфографика Грипп в Украине: эпидемический порог был превышен в девяти областях : Фокус 16:04
- Эпидпорог заболеваемости гриппом превышен в девяти областях : ВестиUA 15:57
- Эпидпорог заболеваемости гриппом превышен в девяти областяхкор : Версии.com 15:56
- В Украине нет эпидемии гриппа и ОРВИ - Минздрав : Українські реалії 15:53
- Эпидпорог заболеваемости гриппом превышен в девяти областях : KPUNEWS 15:52
- В Украине нет эпидемии гриппа и ОРВИ - Минздрав : ЛІГАБізнесІнформ 15:38
- Эпидемический порог по гриппу превышен в 9 областях, - Минздрав : LB.ua 15:37
- В 9 областях Украины превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ : FinOboz 15:33
- Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 9 областях, - Минздрав : Экономические новости 15:33
- Грипп и ОРВИ: Эпидпорог превышен в девяти областях : Единая Одесса 15:28
- Грипп в Украине: эпидпорог превышен в девяти областях (ИНФОГРАФИКА) : Ракурс 15:27
- В Украине нет эпидемии гриппа - Минздрав : УкропNews.com 15:17
- Грипп в Украине: эпидемический порог превышен в девяти областях : Гуру.ua 14:39
- В 9 областях Украины превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ : ReplyUA.net 14:29
- Эпидемический порог заболеваемости превышен в девяти областях Украины : Новости Луганска 14:20
- В Украине нет эпидемии гриппа - Минздрав : Зеркало недели. Украина 14:17
- В Украине нет эпидемии гриппа - Минздрав : Зеркало недели. Украина 14:15
- Грипп в Украине: эпидемический порог превышен в девяти областях : Сегодня.ua 14:12
- Грипп в Украине: эпидпорог превышен уже в девяти областях : NewsOne 14:09
- Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в девяти областях : ТВ7 Мариуполь 13:59
- Эпидемии гриппа и ОРВИ в Украине нет, эпидпорог превышен только в 9 областях - МОЗ : IPnews 13:44
- Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в девяти областях : Слово і Діло 13:42
- Эпидпорог заболеваемости гриппом превышен в девяти областях : Соцпортал 13:39
- Грипп и ОРВИ: Эпидемпорог уже превышен в 9 областях : Bigmir)net Новости 13:39
- Минздрав: эпидемии гриппа и ОРВИ в Украине нет, однако эпидпорог превышен в 9 областях : Громадське телебачення 13:36
- Грипп и ОРВИ наступает. Эпидемпорог уже превышен в 9 областях - МОЗ : Страна.ua 13:32
- Эпидпорог заболеваемости гриппом превышен в девяти областях - МОЗ : РИА Мелитополь 13:31
- В Украине эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 9 областях : #Буквы 13:18
- Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в девяти областях - МОЗ : ТВі 12:49
- Минздрав: Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в девяти областях : DsNews 12:33
- Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в девяти областях, эпидемии гриппа нет, - Минздрав : 112.ua 12:05