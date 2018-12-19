В Тернополе во время пожара погиб народный артист Украины (1)

Гордон 2018.12.19 15:06
Последние 20 лет народный артист Украины Петр Ласточка проживал один. Как
заявил журналист Евгений Баров, скорее всего, погибший отравился угарным
газом.
Сегодня 14.57 |
Спасатели ликвидировали возгорание в квартире народного артиста менее чем
за час
Фото: ternopil.dsns.gov.ua
18 декабря в Тернополе во время пожара в собственной квартире погиб
народный артист Украины Петр Ласточка, сообщает местное издание "20 хвилин".
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