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Фокус: Украина

В Тернополе во время пожара погиб народный артист Украины (1)

Гордон 2018.12.19 15:06
Последние 20 лет народный артист Украины Петр Ласточка проживал один. Как заявил журналист Евгений Баров, скорее всего, погибший отравился угарным газом. Сегодня 14.57 | Спасатели ликвидировали возгорание в квартире народного артиста менее чем за час Фото: ternopil.dsns.gov.ua 18 декабря в Тернополе во время пожара в собственной квартире погиб народный артист Украины Петр Ласточка, сообщает местное издание "20 хвилин".
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2018.12.20 (1)

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