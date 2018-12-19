В Тернополе во время пожара погиб народный артист Украины (1)

Гордон 2018.12.19 15:06

Последние 20 лет народный артист Украины Петр Ласточка проживал один. Как заявил журналист Евгений Баров, скорее всего, погибший отравился угарным газом. Сегодня 14.57 | Спасатели ликвидировали возгорание в квартире народного артиста менее чем за час Фото: ternopil.dsns.gov.ua 18 декабря в Тернополе во время пожара в собственной квартире погиб народный артист Украины Петр Ласточка, сообщает местное издание "20 хвилин".