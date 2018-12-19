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Суд отклонил иск Насирова к врачу, который раскрыл информацию о состоянии его здоровья (5)

УНИАН 2018.12.19 16:48
11 декабря Окружной админсуд Киева признал противоправным решение, которым Насиров был уволен с должности руководителя ГФС. Суд отклонил иск Насирова к врачу Соколову / УНИАН Суд отказал восстановленному в должности председателя Государственной фискальной службы Роману Насирову в удовлетворении иска к врачу Максиму Соколову. Читайте такжеВосстановленного на посту главы ГФС Насирова заметили в роскошном ресторане в Киеве - СМИ (фото)
ВРАЧ, СОКОЛОВ, СУПРУН, КАРДИОЛОГИЯ, СУД, СТРАЖЕСКО, Насиров, Соколов, Киев, Украина
2018.12.20 (5)

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