Суд отклонил иск Насирова к врачу, который раскрыл информацию о состоянии его здоровья (5)

УНИАН 2018.12.19 16:48

11 декабря Окружной админсуд Киева признал противоправным решение, которым Насиров был уволен с должности руководителя ГФС. Суд отклонил иск Насирова к врачу Соколову / УНИАН Суд отказал восстановленному в должности председателя Государственной фискальной службы Роману Насирову в удовлетворении иска к врачу Максиму Соколову. Читайте такжеВосстановленного на посту главы ГФС Насирова заметили в роскошном ресторане в Киеве - СМИ (фото)