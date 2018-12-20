Нацбанк Украины подал новый иск в суд против экс-владельца Приватбанка олигарха Коломойского (4)

Шиповник.ua 2018.12.20 00:36

Национальный банк подал в Швейцарии судебный иск против экс-акционера "Приватбанка" Игоря Коломойского. Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка. Иск подан в Первую инстанцию Суда Республики и Кантона Женевы на общую сумму 6,64 миллиардов гривен. - Иск подан по месту жительства экс-акционера банка с целью взыскания с Игоря Коломойского задолженности как с финансового поручителя перед