Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Нацбанк Украины подал новый иск в суд против экс-владельца Приватбанка олигарха Коломойского (4)

Шиповник.ua 2018.12.20 00:36
Национальный банк подал в Швейцарии судебный иск против экс-акционера "Приватбанка" Игоря Коломойского. Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка. Иск подан в Первую инстанцию Суда Республики и Кантона Женевы на общую сумму 6,64 миллиардов гривен. - Иск подан по месту жительства экс-акционера банка с целью взыскания с Игоря Коломойского задолженности как с финансового поручителя перед
ИСК, ПРИВАТБАНК, КАНТОН, ЖЕНЕВА, ПОРУЧИТЕЛЬ, ПОРУЧИТЕЛЬСТВО, Коломойский, Григорчук, Боголюбов, Женева, Украина, Швейцария, Лондон
2018.12.20 (4)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018