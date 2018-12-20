Нацбанк Украины подал новый иск в суд против экс-владельца Приватбанка олигарха Коломойского (4)

Шиповник.ua 2018.12.20 00:36
Национальный банк подал в Швейцарии судебный иск против экс-акционера
"Приватбанка" Игоря Коломойского.
Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.
Иск подан в Первую инстанцию Суда Республики и Кантона Женевы на общую
сумму 6,64 миллиардов гривен.
- Иск подан по месту жительства экс-акционера банка с целью взыскания с
Игоря Коломойского задолженности как с финансового поручителя перед
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