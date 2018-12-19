На Херсонщине битами избили активиста, который помогал расследовать убийство Гандзюк (1)

Николаев в подробностях 2018.12.19 22:28
На Херсонщине группа мужчин избила местного общественного активиста. Об
этом на своей странице в соцсети написал нардеп Игорь Луценко. По его
словам, пострадавший сотрудничал с Временной следственной комиссией,
расследующей убийство Екатерины Гандзюк и преступления против других
активистов, пишет Страна.
В своем сообщении нардеп не указал имени пострадавшего херсонского
активиста, однако уточнил, что его избили битами и он получил серьезные
ранения.
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