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Фокус: Украина

На Херсонщине битами избили активиста, который помогал расследовать убийство Гандзюк (1)

Николаев в подробностях 2018.12.19 22:28
На Херсонщине группа мужчин избила местного общественного активиста. Об этом на своей странице в соцсети написал нардеп Игорь Луценко. По его словам, пострадавший сотрудничал с Временной следственной комиссией, расследующей убийство Екатерины Гандзюк и преступления против других активистов, пишет Страна. В своем сообщении нардеп не указал имени пострадавшего херсонского активиста, однако уточнил, что его избили битами и он получил серьезные ранения.
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2018.12.20 (1)

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