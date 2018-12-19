На Херсонщине битами избили активиста, который помогал расследовать убийство Гандзюк (1)

Николаев в подробностях 2018.12.19 22:28

На Херсонщине группа мужчин избила местного общественного активиста. Об этом на своей странице в соцсети написал нардеп Игорь Луценко. По его словам, пострадавший сотрудничал с Временной следственной комиссией, расследующей убийство Екатерины Гандзюк и преступления против других активистов, пишет Страна. В своем сообщении нардеп не указал имени пострадавшего херсонского активиста, однако уточнил, что его избили битами и он получил серьезные ранения.