Фото, видео: в Виннице запущено производство патронов для подразделений МВД (1)

UA.news 2018.12.19 18:44

19/12/2018 UA.NEWS UA.NEWS UA.NEWS На винницком заводе "Форт" запущена линия полного цикла производства патронов к пистолетам для Министерства внутренних дел, сообщает Департамент коммуникации МВД Украины. Министр внутренних дел Украины "На государственном казенном предприятии "Форт", которое входит в сферу управления МВД, мы запустили линию полного цикла производства патронов для пистолетов калибров 9x18 мм и 9x19 мм.