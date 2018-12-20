Украина, Молдова и Грузия подписали Меморандум по противодействию РФ и реинтеграции территорий (36)

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- Украина, Молдова и Грузия создали платформу для реинтеграции территорий и противодействию РФ : Взгляд.ua 14:13
- Украина, Грузия и Молдова подписали Меморандум о противодействии российской агрессии : УкропNews.com 13:45
- Украина, Грузия и Молдова подписали соглашение о реинтеграции территорий : Вибори в Україні та світі 12:46
- Украина, Молдова и Грузия создали платформу для реинтеграции территорий и противодействию РФ (ВИДЕО) : Inpress.ua 12:43
- Украина, Грузия и Молдова подписали соглашение о реинтеграции территорий : Контракты.ua 12:37
- Украина, Грузия и Молдова подписали меморандум по возврату неподконтрольных территорий : Fin.org.ua 12:31
- Украина, Грузия и Молдова объединились против России : EtCetera.media 12:31
- Украина, Грузия и Молдова объединились против России : EtCetera.media 12:30
- Украина создаст межведомственную платформу по вопросам интеграции оккупированных РФ территорий с Грузией и Молдовой : Газета День 12:26
- Украина, Грузия и Молдова подписали Меморандум о противодействии российской агрессии : УкропNews.com 12:17
- Украина, Молдова и Грузия будут вместе бороться за возврат своих территорий : UA1.com.ua 12:15
- Украина, Грузия и Молдова подписали Меморандум о противодействии российской агрессии : Зеркало недели. Украина 11:46
- Украина, Грузия и Молдова подписали меморандум по возврату неподконтрольных территорий : Укрудпром 11:45
- Грузия и Молдова помогут Украине бороться с агрессией РФ : ReplyUA.net 11:30
- Украина, Грузия и Молдова договорились о сотрудничестве по реинтеграции неподконтрольных территорий : Николаевский центр журналистских расследований 11:09
- Украина, Грузия и Молдова подписали соглашение о реинтеграции территорий : Bigmir)net Новости 11:09
- Украина, Молдова и Грузия подписали Меморандум по противодействию РФ и реинтеграции территорий : Електронні Вісті 10:45
- Украина, Грузия и Молдова подписали соглашение о реинтеграции территорий : Слово і Діло 10:42
- Украина, Молдова и Грузия создали платформу для реинтеграции территорий и противодействия РФ : Новое Время 10:40
- Украина, Грузия и Молдова подписали соглашение о реинтеграции территорий : ГолосUA 10:35
- Киев, Кишинев и Тбилиси договорились обмениваться опытом в реинтеграции неподконтрольных территорий : From-UA.com 10:34
- Украина, Грузия и Молдова подписали соглашение по возврату неподконтрольных территорий -> -> : Вести.ua 10:16
- Украина, Молдова и Грузия подписали Меморандум по противодействию РФ : ATR.ua 10:12
- Украина, Грузия и Молдова подписали меморандум по возврату неподконтрольных территорий : Новости N 10:11
- Украина, Грузия и Молдова подписали Меморандум о реинтеграции территорий : МИГ Запорожья 10:03
- Украина, Грузия и Молдова подписали трехстороннее соглашение : Комментарии.UA 10:02
- Украина, Молдова и Грузия подписали Меморандум по противодействию РФ и реинтеграции территорий : УкропNews.com 09:45
- Обзор прессы: Украина, Грузия и Молдова подписали меморандум по возврату неподконтрольных территорий : Голос Правди 09:37
- Украина, Молдова и Грузия подписали Меморандум по противодействию РФ и реинтеграции территорий : УНИАН 09:17
- Украина, Грузия и Молдова будут обмениваться опытом реинтеграции территорий и противодействия РФ : UATV 09:15
- Украина, Молдова и Грузия подписали Меморандум по противодействию РФ и реинтеграции территорий : Телеканал новин "24" 09:00
- Украина, Грузия и Молдова подписали меморандум по возврату неподконтрольных территорий : Страна.ua 08:17
- Украина, Грузия, Молдова подписали Меморандум о совместных действиях по реинтеграции территорий и противодействия РФ : Українські національні новини 07:33
- Украина, Грузия, Молдова подписали Меморандум о совместных действиях по реинтеграции территорий и противодействия РФ : ПрессОрг24 07:32
- Украина, Грузия и Молдова подписали Меморандум о реинтеграции территорий : Укринформ 06:02