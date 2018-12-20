Украина, Молдова и Грузия подписали Меморандум по противодействию РФ и реинтеграции территорий (36)

УНИАН 2018.12.20 09:17

Страны подписали Меморандум о создании Трехсторонней межведомственной платформы для обмена опытом интеграционной политики территорий. Украина, Молдова и Грузия подписали Меморандум по противодействию РФ / фото mtot.gov.ua В среду, 19 декабря, в Тбилиси (Грузия) вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Молдовы Кристина Лесник, Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш и Государственный Министр по