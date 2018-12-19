Раскрыты детали смерти боевика "ЛНР" в Дрогобычской колонии (1)

Journalist.today 2018.12.19 21:46
19.12.2018
Фото из открытых источников
Как писал "Журналист" ранее, российский наемник Валерий Иванов, воевавший в
рядах боевиков "ЛНР", погиб в результате несчастного случая, произошедшего
с ним в Дрогобычской колонии.
Детали смерти Иванова, отбывавшего 12-летний тюремный срок, сообщаются на
сайте уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
Так, в день смерти "он находился в комнате отдыха для заключенных и решил
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