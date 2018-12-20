В комитете Рады ко второму чтению подготовили закон об украинском языке (1)

Телеграф.com.ua 2018.12.19 18:13

18:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: rada.gov.ua Комитет Верховной Рады по вопросам культуры и духовности одобрил ко второму чтению текст законопроекта (No5670-д) об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Как передает корреспондент, члены комитета на заседании в среду приняли решение рекомендовать парламенту принять во втором чтении и в целом проект закона в редакции, предложенной комитетом.