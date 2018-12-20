В комитете Рады ко второму чтению подготовили закон об украинском языке (1)

Телеграф.com.ua 2018.12.19 18:13
18:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: rada.gov.ua
Комитет Верховной Рады по вопросам культуры и духовности одобрил ко второму
чтению текст законопроекта (No5670-д) об обеспечении функционирования
украинского языка как государственного.
Как передает корреспондент, члены комитета на заседании в среду приняли
решение рекомендовать парламенту принять во втором чтении и в целом проект
закона в редакции, предложенной комитетом.
ЯЗЫК, ЗАКОНОПРОЕКТ, ДУХОВНОСТЬ, КОМИТЕТ, ЧТЕНИЕ, ЗАКОН, Княжицкий
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, Порошенко
, Лесюк
, Кириленко
, Украина
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