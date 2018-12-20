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В комитете Рады ко второму чтению подготовили закон об украинском языке

В комитете Рады ко второму чтению подготовили закон об украинском языке (1)

Телеграф.com.ua 2018.12.19 18:13
18:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: rada.gov.ua Комитет Верховной Рады по вопросам культуры и духовности одобрил ко второму чтению текст законопроекта (No5670-д) об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Как передает корреспондент, члены комитета на заседании в среду приняли решение рекомендовать парламенту принять во втором чтении и в целом проект закона в редакции, предложенной комитетом.
ЯЗЫК, ЗАКОНОПРОЕКТ, ДУХОВНОСТЬ, КОМИТЕТ, ЧТЕНИЕ, ЗАКОН, Княжицкий, Подоляк, Порошенко, Лесюк, Кириленко, Украина, Крым
2018.12.20 (1)

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