"Борисполь" ограничил прибытие импортных грузов с 24 декабря по 4 января (32)

Интерфакс-Україна 2018.12.20 11:06

1 мин читать Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) в связи с большим сезонным объемом авиагрузов вводит временное ограничение прибытия импортных грузов на грузовой терминал с 24 декабря 2018 годам до 4 января 2019 года, сообщил аэропорт в пресс-релизе в четверг. Необходимость временного ограничения импортных грузов возникла из-за резкого увеличения объемов авиагрузов за последние две недели, уточняется в сообщении.