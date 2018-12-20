"Борисполь" ограничил прибытие импортных грузов с 24 декабря по 4 января (32)

2018.12.20 (32)2018.12.19 (15) →
- Аэропорт "Борисполь" предупредил о задержке посылок в Новый год : ДнепрCity.net 14:07
- Аэропорт Борисполь временно ограничивает прием импортных грузов : Украинский Авиационный Портал 14:01
- "Борисполь" вводит ограничение приема импортных грузов с 24 декабря до 4 января : ВестиUA 13:57
- Аэропорт "Борисполь" ограничит прием грузов на новогодние праздники : КиевВласть.com.ua 13:49
- Аэропорт "Борисполь" предупредил о задержке посылок в Новый год : Хвиля 13:36
- Аэропорт "Борисполь" ограничивает прибытие импортных грузов : Перший Діловий 13:32
- Аэропорт Борисполь временно прекращает прием импортных грузов : E-Finance 13:28
- ''Полный ахтунг и капут!'' В ''Борисполе'' назрело масштабное ЧП : Антикор.com.ua 13:10
- Маркетинговые новости за 20-12-2018: Аэропорт "Борисполь" временно прекращает прием импортных грузов : Международная Маркетинговая Группа 13:07
- Аэропорт "Борисполь" вводит временное ограничение прибытия импортных грузов : Fixygen 12:33
- Аэропорт "Борисполь" с 24 декабря по 4 января введет ограничение на прибытие грузов : Комментарии.UA 12:32
- Праздничный ажиотаж: ввоз импортного груза через аэропорт Борисполь будет временно ограничен : Retailers.ua 12:30
- "Борисполь" ограничил прибытие импортных грузов с 24 декабря по 4 января : Center of Real Estate 12:20
- "Борисполь" хочет ограничить прибытие импортных грузов : УкропNews.com 12:15
- У аэропорта Борисполь возникли проблемы с приемом новогодних посылок : Bigmir)net Новости 12:09
- "Борисполь" ограничил прибытие импортных грузов с 24 декабря по 4 января : Версии.com 11:56
- В "Борисполе" нехватка рук: возможны задержки новогодних посылок : ТВі 11:49
- "Борисполь" хочет ограничить прибытие импортных грузов : УНИАН 11:48
- Аэропорт "Борисполь" сообщил о задержках посылок и назвал сроки : UA.news 11:44
- Под Новый год аэропорт "Борисполь" ограничил прием посылок: не хватает рабочих рук : Українські Новини 11:44
- Фото Аэропорт "Борисполь" ограничил прибытие импортных грузов : Фокус 11:34
- Аэропорт Борисполь временно ограничивает прием импортных грузов : Центр Транспортных Стратегий 11:19
- "Борисполь" ограничил прибытие импортных грузов с 24 декабря по 4 января : Интерфакс-Україна 11:06
- Аэропорт "Борисполь" вводит ограничение на импортные грузы : Транспортный бизнес 10:44
- Аэропорт "Борисполь" предупредил о задержках посылок из-за недостаточного количества работников : ТСН.ua 10:44
- "Полный ахтунг и капут!" В "Борисполе" назрело масштабное ЧП : Обозреватель 10:40
- "Борисполь" вводит временное ограничение на прибытие импортных грузов : Hubs 10:39
- Аэропорт Борисполь ограничит прием импортных грузов : Новое Время Бизнес 10:10
- Аэропорт "Борисполь" не будет принимать посылки на новогодние праздники : Большой Киев 10:01
- Борисполь ввел временный запрет на импортные грузы : УРА-Информ 08:53