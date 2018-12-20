В одесской школе случилось ЧП: из-за проделки ребенка дети оказались в больнице, подробности (31)

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- В Черноморской школе ученица распылила перцовый баллончик, есть четверо пострадавших : Лента новостей Одессы 10:57
- 13-летняя девочка подозревается в отравлении сверстников в Одесской области : Лента новостей Одессы 10:57
- В школе под Одессой девочка распылила газовый баллончик, есть пострадавшие : УРА-Информ 10:53
- В одесской школе случилось ЧП: из-за проделки ребенка дети оказались в больнице, подробности : Hyser 10:36
- На Одесщине 13-летняя девочка устроила в школе "газовую атаку" : Фраза.ua 10:35
- Ученица школы на Одесчине распылила газовый баллончик: четверо пострадавших : ForUm 10:34
- В Черноморской школе ученица распылила перцовый баллончик, есть четверо пострадавших : Репортер Одесса 10:29
- В школе Одесской области ученица распылила газовый баллончик, есть пострадавшие : Realist.online 10:29
- Школьница в Одесской области распылила перцовый газ : Одесса News 10:16
- В Одесской области в школе распылили перцовый газовый баллончик - четверо детей попали в больницу : Бессарабия Информ 10:16
- В Черноморске несколько школьников отравились газом : Комментарии: Одесса 10:14
- Четверо учеников черноморской школы получили отравление дыхательных путей: ведется расследование : Odessa.report 10:14
- 13-летняя девочка подозревается в отравлении сверстников в Одесской области : 048.ua Одесса 10:00
- В школе на Одесчине ученица распылила газовый баллончик, всех детей эвакуировали : ТВі 09:50
- Под Одессой несколько школьников отравились газом : Трибуна.info 09:43
- В школе Одесской области распылили перцовый газ, есть пострадавшие : Слово і Діло 09:42
- Полиция расследует обстоятельства инцидента в школе Черноморска : ТК Град 09:38
- В школе Одесской области девочка распылила перцовый газовый баллончик: Четверо пострадавших : Prioritet.org 09:25
- В школе Одесской области девочка распылила перцовый газовый баллончик: Четверо пострадавших : Антикор.com.ua 09:10
- В школе Одесской области ученица распылила перцовый газовый баллончик, четверо пострадавших : Интерфакс-Україна 09:06
- Школьница в Черноморске распылила перцовый газовый баллончик: четверо пострадавших : ГолосUA 09:05
- В Черноморске школьница распылила в школе перцовый газ, пострадали 4 ученика : Українські Новини 08:45
- В Черноморске распылили перцовый газ в школе: несколько учеников попали в больницу : NewsOne 08:09
- В школе Черноморска девочка распылила перцовый газ. Четыре ученика попали в больницу : Страна.ua 07:47
- В школе Одесской области девочка распылила перцовый газовый баллончик: 4 пострадавших : Новости N 07:11
- В школе ученица распылила перцовый газ : Местные вести 07:10
- На Одесщине в школе распылили газ: учеников госпитализировали с отравлением : Обозреватель 06:39
- В школе Одесской области девочка распылила перцовый газовый баллончик: Четверо пострадавших : 112.ua 02:02
- Ученица распылила перечный газ в школе в Одесской области: четверо детей госпитализировали, - полиция : УкропNews.com 01:45
- В Одесской области в школе распылили неизвестное вещество: есть пострадавшие : Новости Днепропетровска 00:28
- В Одесской области распылили газовое вещество в школе, четыре ученика пострадали : ПрессОрг24 00:02