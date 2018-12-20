В одесской школе случилось ЧП: из-за проделки ребенка дети оказались в больнице, подробности (31)

Hyser 2018.12.20 10:36

В Черноморске Одесской области в местной школе 13-летняя ученица распылила перцовый газ, из-за чего пострадали четверо детей. В пресс-службе полиции отметили, что инцидент произошел в среду, 19 декабря, в 14:10. Директор школы рассказала, что в заведении распылили в воздух неизвестное вещество, всех учеников эвакуировали. Четырех шестиклассников госпитализировали в больницу, где им поставили