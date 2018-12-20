Программы журналистских расследований "Схеми" та "Наші Гроші" могут исчезнуть из эфира UA:Перший, - заявление редакции (4)

2018.12.20 (4)2018.12.19 (22) →
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- Программы "Схемы" и "Наші гроші" могут убрать из эфира UA:Першого - журналисты : Kherson.life 00:50
- Журналисты "Схем" заявили об угрозе исключения своей программы из эфира "UA:Перший" из-за недовольства Администрации Президента : Антикор.com.ua 00:10
- Программа антикоррупционных расследований "Схемы" могут убрать из эфира "UA:Первого" : Телеканал новин "24" 00:00