Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Программы журналистских расследований "Схеми" та "Наші Гроші" могут исчезнуть из эфира UA:Перший, - заявление редакции (4)

UAZMI 2018.12.19 21:45
Цензор.НЕТ 2018-12-19 21:26 Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении редакций, опубликованном Натальей Седлецкой. В тексте отмечается: "Завтра, 20 декабря, состоится заседание Наблюдательного совета Общественного вещателя (ОАО "НСТУ"), на котором, по нашей информации, некоторые члены совета могут поставить вопрос о дальнейшем выходе в эфир программ антикоррупционных расследований стороннего производства.
ВЕЩАТЕЛЬ, ПРОГРАММА, СХЕМА, СОВЕТ, РАССЛЕДОВАНИЕ, ПОРОШЕНКО, Порошенко, Седлецкая, Бігусом, Лебедева, Лебедев, Украина, США
2018.12.20 (4)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018