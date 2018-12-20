Новая версия "Один дома": Google сняла новогоднюю рекламу (33)

Рекламний простiр 2018.12.20 10:42

Google выпустила рекламу помощника Google Assistant с участием актёра Маколея Калкина, в которой тот вновь сыграл роль Кевина Маккалистера из комедии 1990 года "Один дома".По сюжету ролика повзрослевший Маккалистер остался один в доме, который управляется с помощью Google Assistant В финале герой Калкина отпугивает грабителей, устроив вечеринку с картонными фигурами людей, как и в первой части фильма "Один дома".

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