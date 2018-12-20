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Фокус: Украина

Геращенко предлагает перенести переговоры ТКГ из Беларуси (32)

Hubs 2018.12.20 10:39
20.12.2018 09:54 Артем Руденко В нейтральную страну Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко считает целесообразным перенести переговорную площадку из Минска, например, в Астану, - сообщила она на своей странице в Facebook по итогам последнего в текущем году заседания ТКГ в Минске. "Регулярные голосования Беларуси на Генассамблее ООН в унисон с РФ по
НЕЙТРАЛЬНОСТЬ, ДОНБАСС, МИНСК, ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ, БЕЛАРУСЬ, ПЕРЕГОВОРЫ, Геращенко, Беларусь, Минск, Украина, Казахстан, Россия, Астана, Крым
2018.12.20 (32)

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