Геращенко предлагает перенести переговоры ТКГ из Беларуси (32)

Hubs 2018.12.20 10:39

20.12.2018 09:54 Артем Руденко В нейтральную страну Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко считает целесообразным перенести переговорную площадку из Минска, например, в Астану, - сообщила она на своей странице в Facebook по итогам последнего в текущем году заседания ТКГ в Минске. "Регулярные голосования Беларуси на Генассамблее ООН в унисон с РФ по