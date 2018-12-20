Геращенко предлагает перенести переговоры ТКГ из Беларуси (32)

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- Геращенко предлагает перенести "Минск" в другую страну : Gazeta.ua 11:05
- Геращенко сомневается в нейтральности Беларуси и предлагает искать новую площадку для переговоров : Times.dn.ua 10:46
- Геращенко предлагает перенести переговоры ТКГ из Беларуси : Hubs 10:39
- Геращенко предлагает перенести из Минска заседания ТКГ по Донбассу : Новости Луганска 10:20
- Минск не нейтрален для места встреч ТКГ, Казахстан более беспристрастен, - Геращенко : Аргумент 10:11
- Геращенко не верит в нейтральность Беларуси и предлагает перенести переговоры в Астану : UA1.com.ua 09:44
- Украина выступила за перенос переговоров из Минска : ГолосUA 09:35
- Геращенко предложила перенести переговоры ТКГ из Минска на нейтральную территорию : Реальная газета 09:29
- Украина выступила за перенос переговоров из Минска : Паноптикон 09:18
- Геращенко сомневается в нейтральности Беларуси и предлагает искать новую площадку для переговоров : Новости Донбасса 09:09
- Геращенко за перенос переговоров по Донбассу в "действительно нейтральную страну" : ForUm 09:04
- Переговоры по Донбассу предложено перенести из Беларуси : Луганск.info 08:56
- Геращенко: Мирные переговоры пора перенести из Минска в действительно нейтральную страну : Вибори в Україні та світі 08:46
- Геращенко предлагает перенести заседания ТКГ по Донбассу в другое место : УРА-Информ 07:54
- Геращенко предложила перенести переговоры по Донбассу из Беларуси в "нейтральную страну" : Донецкие Новости 07:25
- Украина выступила за перенос переговоров из Минска : Вибори в Україні та світі 02:46
- Действия Беларуси ставят под сомнение заявленную нейтральность, - Ирина Геращенко предлагает проводить заседания ТКГ в Астане : UAZMI 02:15
- Действия Беларуси ставят под сомнение заявленную нейтральность, - Ирина Геращенко предлагает проводить заседания ТКГ в Астане : УкропNews.com 02:15
- В Украине настаивают на переносе переговоров по Донбассу из Минска - Украина - Главред : Вої 02:00
- Геращенко предлагает изменить место проведения заседания ТКГ по Донбассу : Слово і Діло 01:12
- В Украине настаивают на переносе переговоров по Донбассу из Минска : Главред 01:05
- Минск не нейтрален: Геращенко предложила замену места встреч ТКГ : Новини онлайн 24 00:39
- Украина хочет перенести переговоры по Донбассу из Беларуси в нейтральную страну : Винница Реал 00:29
- Геращенко выступила за перенос заседаний ТКГ из Минска в Астану : #Буквы 00:18
- Переговоры по Донбассу стоит перенести из Беларуси в "реально нейтральную страну", - Геращенко : Vector News 00:17
- Геращенко предлагает перенести работу ТКГ из Минска в "действительно нейтральную" страну : Новое Время 00:10
- Украина выступила за перенос переговоров из Минска : Bigmir)net Новости 00:09
- Минск не нейтрален: Геращенко предложила замену места встреч ТКГ : ЛІГАБізнесІнформ 00:08
- Ирина Геращенко: Мирные переговоры следует перенести из Минска в действительно нейтральную страну : Гордон 00:05
- Геращенко предложила вести переговоры о Донбассе в Астане : DsNews 00:03