Порошенко уволил Богомолец с должности советника президента (42)

Телеканал новин "24" 2018.12.20 01:30

Ольга Богомолец / Фото из открытых источников Петр Порошенко уволил нардепа и главу комитета по охране здоровья в Верховной Раде Ольгу Богомолец с должности внештатного советника президента. Об этом говорится в указе главы государства от 19 декабря. "Уволить Богомолец Ольгу Владимировну с должности советника президента Украины (вне штата)", - говорится в указе No433/2018. Отметим, что народный депутат Ольга Богомолец 6 декабря заявила, что будет