Порошенко уволил Богомолец с должности советника президента (42)

2018.12.20 (42)2018.12.19 (2) →
- Порошенко уволил Богомолец с должности внештатного советника Президента : Prioritet.org 09:25
- Порошенко отказался от услуг Богомолец : Vector News 09:17
- Порошенко избавился от Богомолец : Znaj.ua 09:17
- Порошенко уволил Богомолец с должности внештатного советника президента : ATR.ua 09:12
- Богомолец уволена с должности советника президента : Слово і Діло 09:12
- Порошенко освободил депутатку Богомолец с должности своей советницы : 7ya-media.com 09:06
- Больше не советник: Порошенко уволил Богомолец : ICTV Факти 09:06
- Порошенко уволил Ольгу Богомолец с должности советника : ГолосUA 09:05
- Порошенко уволил свою советницу Богомолец : Инфолайн 08:42
- Порошенко уволил Богомолец с должности внештатного советника : NewsOne 08:39
- Порошенко уволил Богомолец с поста советника : Комментарии.UA 08:32
- Порошенко уволил Богомолец с должности внештатного советника : УкропNews.com 08:15
- Порошенко уволил Богомолец с должности советника президента : Українська правда 08:11
- Порошенко уволил Богомолец с должности внештатного советника : Подробности.ua 08:10
- Порошенко отстранил депутата Богомолец с должности своего советника : Громадське телебачення 08:06
- Порошенко уволил Богомолец с должности внештатного советника : УНИАН 07:48
- Порошенко уволил Богомолец с должности внештатного советника Президента, - Указ : УкропNews.com 07:45
- Порошенко уволил Богомолец с должности советника президента : Gazeta.ua 07:35
- Порошенко уволил Богомолец с должности своего внештатного советника : Комсомольская Правда в Украине 07:31
- Порошенко уволил Богомолец с должности советника : Novosti.UA 07:21
- Порошенко уволил Богомолец с должности внештатного советника Президента, - Указ : UAZMI 07:15
- Порошенко уволил советника после заявления об участии в выборах : Местные вести 07:10
- Президент Порошенко больше не нуждается в советах нардепа Богомолец : Страна.ua 06:32
- Порошенко уволил свою советницу Богомолец : Українські національні новини 05:48
- Порошенко уволил свою советницу Богомолец : ПрессОрг24 05:47
- Порошенко уволил Богомолец с должности внештатного советника президента : Телеграф.com.ua 03:43
- Порошенко уволил с должности советника одного из потенциальных кандидатов в президенты : Факты 02:31
- Порошенко уволил Богомолец с должности советника президента : Vector News 02:16
- Богомолец уволена с должности советника президента : Bigmir)net Новости 02:09
- Порошенко уволил Богомолец с должности советника : РБК-Україна 01:41
- Порошенко уволил Богомолец с должности советника : Гордон 01:35
- Порошенко уволил Богомолец с должности советника президента : Телеканал новин "24" 01:30
- Порошенко уволил Богомолец с должности своего советника : 112.ua 01:30
- Порошенко уволил Богомолец с должности внештатного советника Президента : #Буквы 01:18
- Порошенко уволил Богомолец с должности своего советника : Новое Время 01:10
- Порошенко уволил Ольгу Богомолец с поста советника : Інформатор.news 01:06
- Порошенко уволил Богомолец с должности внештатного советника президента : Интерфакс-Україна 01:06
- Советник президента Богомолец уволена: подробности : Обозреватель 00:39
- Порошенко уволил Богомолец с должности своего внештатного советника : Укринформ 00:17
- Порошенко уволил Богомолец с должности своего советника : ТСН.ua 00:14