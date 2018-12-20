Польша отзывает своего посла из Украины (44)

Realist.online 2018.12.20 09:29

Действующий посол Польши в Украине Ян Пекло 31 января будет отозван с этой должности. Об этом говорится в постановлении президента Польши, обнародованном 19 декабря в правительственном издании Monitor Polski. "На основании статьи 133 Конституции Польши от 2 апреля 1997 отзываю с 31 января 2019 господина Яна Пекло с должности чрезвычайного и полномочного посла Польши в Украине", - говорится в постановлении президента Польши, датированном 4 декабря.