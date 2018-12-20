Посол США в ФРГ призвал Берлин отказаться от строительства "Северного потока-2" (32)

УкропNews.com 2018.12.20 05:45

, . Посол США в Германии Ричард Гренелл обратился к правительству ФРГ с призывом отказаться от строительства российского газопровода "Северный поток-2"; посол заявил, что этот проект является "бесцеремонной попыткой российского правительства усилить удушение европейских союзников и партнеров в плане энергоснабжения", написав об этом в своей авторской колонке для газеты Rheinische Post, опубликованной в четверг, 20 декабря. передает Deutsche Welle.