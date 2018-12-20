Посол США в ФРГ призвал Берлин отказаться от строительства "Северного потока-2" (32)

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- США через посла призвали Германию остановить Северный поток-2 : Vector News 09:17
- Посол США в ФРГ призвал Берлин прекратить поддержку "Северного потока-2" : Народный Корреспондент 09:10
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- Посол США в ФРГ призвал Берлин прекратить поддержку "Северного потока-2" : Українські національні новини 07:48
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- Попытка удушения Европы: в США пригрозили Германии последствиями "Северного потока-2" : Телеканал новин "24" 07:30
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- Посол США в ФРГ призвал Берлин прекратить поддержку "Северного потока-2" : Vector News 06:16
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- Посол США в ФРГ призвал Берлин прекратить поддержку "Северного потока-2" : Українська правда 05:40
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