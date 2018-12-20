На Херсонщине разыскивается осужденный, сбежавший из колонии (51)

Гривна.ks.ua 2018.12.20 10:38

Автор: grivna.ks.ua 20 декабря ночью в Херсоне из "Северной исправительной колонии No90" совершил побег осужденный Чекан Виктор Викторович, 09.02.1990 года рождения. Приметы: рост около 180 см, худощавого телосложения, лицо овальной формы, черные густые брови, уши оттопырены, темные волосы, имеет залысины, глаза карие. Особые приметы: шрамы на ладони правой руки длиной около 3 см и правой брови длиной 2 см.