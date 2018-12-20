В Кривом Роге женщина с ребенком выпали из окна многоэтажки (46)

LB.ua 2018.12.20 13:37

Полицейские выясняют, было ли это самоубийство или несчастный случай. Фото: 1tv.kr.ua В Кривом Роге утром 20 декабря из окна многоэтажки выпрыгнула женщина с ребёнком. Об этом сообщает местное издание "Первый криворожский". По предварительной информации, погибшая девушка не проживала в этом доме. По словам очевидцев, она выпала с незастекленного общего балкона. Погибшей было 28 лет, а сыну - четыре года.