Европейский суд снял санкции с Азарова (37)

Bigmir)net Новости 2018.12.20 13:09

Суд также обязал ЕС возместить расходы на судебную процедуру австрийским адвокатам экс-премьера Украины. Санкции ЕС против Азарова отменены EPA/UPG Европейский суд 19 декабря аннулировал санкции, которые были наложены на бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Об этом в четверг, 20 декабря, пишет Радио Свобода, ссылаясь на решение суда. "Решение Совета ЕС от 5 мая 2015 года, о внесении изменений в решении С