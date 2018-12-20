Рейтинг ФИФА. Сборная Украины завершила год на 28 месте (37)

Про Футбол 2018.12.20 13:25

В четверг, 20 декабря, ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных команд, в первой пятерке которого не произошло ни одного изменения. Сборная Бельгии по-прежнему возглавляет таблицу, опережая команду Франции на один балл, далее следуют бразильцы, хорваты и замыкающие первую пятерку англичане. Отметим, что национальная дружина Украины сохранила свои позиции и занимает 28 место. Рейтинг ФИФА по состоянию на 20 декабря: 1 (1).