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Фокус: Украина

Пограничники рассказали, какие страны в этом году чаще всего посещали украинцы (40)

УП Європейська правда 2018.12.20 11:31
Четверг, 20 декабря 2018, 11:10 В 2018 году больше всего украинцев посетили Польшу, Венгрию, Молдову и Румынию. Об этом сообщили в Госпогранслужбе, суммируя предварительные результаты пропускных операций года. "Статистика свидетельствует, что в 2018 году передовые позиции в поездках украинцев, как и в прошлом году, занимают такие страны, как Польша, Венгрия, Молдова, Румыния, Беларусь, Словакия, Египет (увеличение на 350
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