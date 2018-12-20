Обыск в "Укргаздобыче": на взятке задержаны два должностных лица. ФОТО (42)

Trust.UA 2018.12.20 15:48

Правоохранители сегодня задержали двоих должностных лиц компании "Укргаздобыча" по подозрению в получении взятки в сумме 25,8 млн гривен. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, чиновники наладили схему получения 10% отката за госзаказ. В рамках дела зафиксировано, что за сентябрь-декабрь начальник механико- энергетического департамента "Укргазвидобування" В. Никитин и директор по