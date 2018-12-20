Обыск в "Укргаздобыче": на взятке задержаны два должностных лица. ФОТО (42)

- Чиновников "Укргаздобычи" поймали на взятке в 17 млн грн : UA1.com.ua 16:15
- Чиновники "Укргаздобычи" наладили схему откатов на миллионы : NewsNetwork 16:14
- ГПУ со скандалом задержала коррупционеров: сотрудники Укргаздобычи бросили в окно кучу денег : Актуальная Правда 16:10
- Генпрокуратура задержала на взятке чиновников "Укргаздобычи" : Електронні Вісті 16:00
- Чиновники Укргаздобычи выбросили в окно миллионы гривен : Українські реалії 15:53
- Обыск в "Укргаздобыче": на взятке задержаны два должностных лица. ФОТО : Trust.UA 15:48
- "Подаренный Land Cruiser тоже учтем". ГПУ задержала двух руководителей "Укргаздобычи" за схемы с откатами : the Бабель 15:46
- Обыски в "Укргаздобыче": чиновники пытались выбросить 9 миллионов гривен взятки в окно (Фото) -> : Вести.ua 15:45
- Чиновников "Укргаздобычи" Микитина и Гордиенко поймали на взятке в 9 млн гривен, деньги пытались выкинуть в окно, - Луценко. ФОТОрепортаж : УкропNews.com 15:45
- Чиновники Укргаздобычи выбросили в окно миллионы гривен : Український Бізнес Ресурс 15:44
- Фото: чиновники "Укргаздобычи" задержаны за схемы с госзаказами : UA.news 15:44
- Задержаны сотрудники Укргаздобычи за взятку в 17 млн грн : ЛІГАБізнесІнформ 15:38
- Двое чиновников "Укргазвыдобування" наладили многомиллионную схему получения откатов : УП: Економічна правда 15:33
- Генпрокурор заявил о задержании должностных лиц "Укргаздобычи" : FinOboz 15:33
- Двух должностных лиц "Укргазвидобування" задержали по подозрению в получении взятки в 25,8 млн грн, - Луценко : 112.ua 15:30
- Миллионы в окно: прокуратура задержала чиновников "Укргаздобычи" на крупной взятке : Realist.online 15:29
- Сотрудники "Укргаздобычи" при задержалии пытались выбросить в окно 9 миллионов : Олигарх Медиа 15:16
- Задержаны двое чиновников-коррупционеров из "Укргаздобычи" : В Час Пик 15:16
- Выкинули доллары из окна: Генпрокуратура задержала на взятке чиновников "Укргаздобычи" : ТСН.ua 15:14
- Чиновников "Укргаздобычи" Микитина и Гордиенко поймали на взятке в 9 млн гривен, деньги пытались выкинуть в окно, - Луценко : Newzz.in.ua 15:08
- Двух работников "Укргаздобыча" задержали на взятке в 16,8 млн грн : IPress.ua 15:07
- Двух должностных лиц "Укргазвидобування" задержали по подозрению в получении взятки в 25,8 млн грн - Луценко : Гордон 15:06
- Прокуратура задержала руководителей "Укргаздобычи" за получение 16,8 млн грн "отката" за гостендер : НефтеРынок 15:05
- Топ-чиновники "Укргаздобычи" получали 10% "откат" за госзаказ : 368.media 15:04
- ''Бросили в окно кучу денег'': ГПУ со скандалом задержала коррупционеров : Vse.Media 15:01
- ГПУ задержала двух чиновников "Укргаздобычи" : ПрессОрг24 14:47
- Миллионные взятки. Луценко назвал причину обысков в Укргаздобыче и показал найденные деньги : Новое Время Бизнес 14:39
- ГПУ задержали двух чиновников "Укргаздобычи" : Українські національні новини 14:34
- Задержаны сотрудники "Укргаздобычи" за взятку в 17 млн грн : Финансовый клуб 14:33
- ГПУ задержали двух чиновников "Укргаздобычи" : ПрессОрг24 14:32
- Генпрокурор заявил о задержании должностных лиц "Укргаздобычи" : ReplyUA.net 14:29
- Двух сотрудников "Укргаздобычи" задержали за взятку 16,8 млн гривен (фото) : Политолог.net 14:22
- "10% отката за госзаказ": Двое чиновников "Укргаздобычи" пытались выбросить 9 миллионов взятки в окно : Преступности.нет 14:20
- Чиновников "Укргаздобычи" Микитина и Гордиенко поймали на взятке в 9 млн гривен, деньги пытались выкинуть в окно, - Луценко. ФОТОрепортаж : UAZMI 14:15
- В Украине на огромной взятке поймали двух топ-чиновников: опубликованы фото : Апостроф 14:15
- Луценко сообщил о задержании должностных лиц "Укргаздобычи" : Сегодня.ua 14:12
- Луценко заявил о задержании двух чиновников "Укргаздобычи" : Слово і Діло 14:12
- ''Бросили в окно кучу денег'': ГПУ со скандалом задержала коррупционеров : Антикор.com.ua 14:10
- Двое должностных лиц "Укргазвидобування" получили почти 17 млн грн "отката" за госзаказ : Большой Киев 14:01
- ''Бросили в окно кучу денег'': ГПУ со скандалом задержала коррупционеров : Обозреватель 13:40
- Двух сотрудников "Укргаздобычи" задержали за взятку 16,8 млн гривен : LB.ua 13:37