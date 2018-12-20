Вести.ua 2018.12.20 16:45

Сайт Vesti20 декабря 2018, 16:44 Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в четверг, 20 декабря, подписал принятый на утреннем заседании закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ). "Возвращено с подписью главы Верховной рады Украины", - говорится на сайте Верховной Рады в рубрике "Даты и состояние прохождения" соответствующего