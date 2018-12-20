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- Закон о переименовании российской церкви в Украине - это шаг в защиту независимости, - Сергей Высоцкий : Фраза.ua 17:35
- Парубий подписал закон о переименовании УПЦ (МП), документ направлен на подпись президенту : Експерт-центр 17:31
- УПЦ МП о требовании указывать подчинение РФ: Нас это не касается : ЛІГАБізнесІнформ 17:08
- Парубий подписал закон о переименовании УПЦ (МП) : Версии.com 16:56
- Парубий подписал закон о переименовании УПЦ МП : Укринформ 16:47
- Закон о переименовании УПЦ Московского патриархата передали на подпись президенту : Комсомольская Правда в Украине 16:46
- К каждой церкви мы должны иметь толерантность, но эта церковь должна уважать украинский суверенитет и независимость, - Высоцкий : UAZMI 16:45
- Парубий подписал закон о переименовании УПЦ (МП): он направлен на подпись Порошенко : UAZMI 16:45
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- Парубий подписал закон о переименовании УПЦ, документ направлен на подпись Порошенко -> : Вести.ua 16:45
- Спикер Рады подписал закон о переименовании УПЦ (МП), документ направлен на подпись президенту : Интерфакс-Україна 16:36
- Закон о переименовании российской церкви в Украине - это шаг в защиту независимости, - Сергей Высоцкий : DsNews 16:33
- В НФ закон о переименовании российской церкви в Украине назвали шагом на защиту независимости : УНИАН 16:33
- Сергей Высоцкий: Закон о переименовании российской церкви в Украине - шаг к защите независимости : Комментарии.UA 16:32
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- Высоцкий: Закон о переименовании русской церкви в Украине - это шаг в защиту независимости - видео : Realist.online 16:29
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- Рада обязала УПЦ МП переименоваться в Русскую православную церковь : MZM.zp.ua 16:10
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