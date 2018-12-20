''Приведет к эскалации агрессии'': в УПЦ МП разозлились из-за исторического решения Рады (60)

Обозреватель 2018.12.20 16:40

20 декабря 2018, 16:14 Требование о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата может вызвать эскалацию агрессии против нее. Такое заявление опубликовано на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ МП в ответ на принятый Радой законопроект, который обязывает УПЦ МП в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. "Внедрение этого закона может стать поводом для эскалации агрессии против