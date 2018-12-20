''Приведет к эскалации агрессии'': в УПЦ МП разозлились из-за исторического решения Рады (60)

- В бывшей УПЦ МП отреагировали на закон о переименовании : Gazeta.ua 18:05
- В УПЦ МП отреагировали на закон о переименовании : Вибори в Україні та світі 17:46
- Закон реализовать будет проблематично, наша церковь к РПЦ не относится, - архиепископ Климент о переименовании УПЦ МП : УкропNews.com 17:45
- В УПЦ МП отреагировали на закон о переименовании : Шиповник.ua 17:37
- В УПЦ МП отреагировали на закон Рады о переименовании церкви : InfoResist.org 17:31
- В УПЦ МП отреагировали на закон о переименовании : Слово і Діло 17:12
- Верховная Рада приняла закон о переименовании УПЦ Московского патриархата : Zachem 17:03
- Парубий подписал закон о переименовании УПЦ МП в Русскую православную церковь : УРА-Информ 16:54
- В бывшей УПЦ МП отреагировали на закон о ее переименовании : УНИАН 16:48
- Рада приняла закон о переименовании УПЦ МП : Николаевские Известия 16:46
- Парубий подписал закон о переименовании УПЦ Московского патриархата : the Бабель 16:46
- В УПЦ Московского патриархата опасаются, что переименование может послужить началом агрессии против церкви : the Бабель 16:46
- Рада обязала УПЦ МП указать принадлежность к РФ. Депутаты подрались после голосования : Times.dn.ua 16:46
- ''Приведет к эскалации агрессии'': в УПЦ МП разозлились из-за исторического решения Рады : Обозреватель 16:40
- В УПЦ МП считают проблематичным переименование церкви : Hronika.info 16:40
- В УПЦ МП заявили, что решение Рады о переименовании к ним не относится : Фокус 16:34
- Парубий подписал закон о переименовании УПЦ МП : УНИАН 16:33
- В УПЦ МП закон о переименовании церкви назвали популистским : Комментарии.UA 16:32
- Рада определила условия для УПЦ МП в Украине : Под прицелом 16:28
- Закон реализовать будет проблематично, наша церковь к РПЦ не относится, - архиепископ Климент о переименовании УПЦ МП : UAZMI 16:15
- Рада проголосовала за переименование УПЦ Московского патриархата : NewsNetwork 16:14
- УПЦ МП обязали сменить название : From-UA.com 16:04
- Рада обязала УПЦ МП указать в названии достоверную информацию : 0564.ua Кривой Рог 16:01
- Рада приняла закон о переименовании УПЦ МП : ВестиUA 15:57
- Рада приняла закон о переименовании УПЦ МП : Маю право 15:57
- Рада приняла закон о переименовании УПЦ МП : Время Харьков 15:47
- УПЦ (МП) переименуют в Русскую православную церковь в Украине : ЮРЛИГА 15:46
- С криками "Слава Украине" Верховная Рада обязала УПЦ МП сменить название : Times.com.ua 15:46
- Верховная Рада приняла закон о переименовании УПЦ МП : В Час Пик 15:45
- Рада обязала УПЦ МП сменить название : Hronika.info 15:41
- Рада законодательно обязала УПЦ МП в названии указывать принадлежность к РПЦ : Укрудпром 15:15
- Депутаты приняли закон о переименовании УПЦ МП : РепортерUA 15:12
- Рада может в четверг рассмотреть законопроект о религиозных организациях : РБК-Україна 15:12
- Рада приняла закон о переименовании УПЦ МП : Новости N 15:11
- "С*ка неканоническая бегала по залу. Show must go on": Нардепы подрались из-за изгнания УПЦ МП из Украины : Hyser 15:06
- Верховная Рада поддержала законопроект о переименовании УПЦ МП : Главком 15:05
- Верховная Рада обязала УПЦ МП указать в названии принадлежность к России : KharkivToday 15:03
- Рада обязала УПЦ (МП) указать в названии принадлежность к РПЦ : Версии.com 14:56
- Рада обязала УПЦ МП сменить название : УРА-Информ 14:54
- ВР запретила УПЦ МП называться украинской : Инфолайн 14:42
- Рада обязала УПЦ МП сменить название : MIGnews.com.ua 14:38
- Рада обязала УПЦ МП переименоваться в Русскую православную церковь : Шиповник.ua 14:37
- Рада приняла закон о переименовании УПЦ Московского патриархата : Контракты.ua 14:37