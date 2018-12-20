Депутатские будни. Драка в зале Верховной Рады Украины за плакат (117)

the Экономист 2018.12.20 15:28

Народные депутаты в четверг, 20 декабря, устроили массовую драку в сессионном зале Верховной Рады Украины. Драка вспыхнула между народным депутатом от фракции "Оппозиционный блок" Нестором Шуфричем, который сорвал с парламентской трибуны плакат "Агента Путина Медведчука - под суд!", за что на него с кулаками набросился депутат Юрий Береза из "Народного фронта". Началась потасовка, в которой участвовали около двух десятков народных депутатов.