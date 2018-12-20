ЦИК утвердила план выборов президента: пока неясно, что будет с голосованием в Донецкой и Луганской областях (53)

УкропNews.com 2018.12.20 21:17

.Центральная избирательная комиссия просит местные обладминистрации дать заключения о возможности участия этих двух регионов в выборах. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов президента Украины, решением парламента назначенных на 31 марта 2019 года. Об этом УКРОПНЬЮС сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.