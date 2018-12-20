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Объединенная украинская церковь не будет в подчинении Константинополя - Епифаний

Объединенная украинская церковь не будет в подчинении Константинополя - Епифаний (20)

Elise Journal 2018.12.20 21:30
3 дня назад Выбор EJ Православная церковь Украины будет независимой от Константинополя. Об этом рассказал предстоятель объединенной церкви митрополит Киевский Епифаний в эфире "Свободы слова" на ICTV. "Сейчас мы слышим о том, что это не будет полноценной автокефалией, что эта церковь будет в подчинении Константинополя, но это неправда", - заявил Епифаний. Он пояснил, что после избрания нового предстоятеля, его имя (Епифания) уже
ЦЕРКОВЬ, ПАТРИАРХАТ, ЕПИФАНИЙ, МИТРОПОЛИТ, СОБОР, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ, Порошенко, Украина, Киев, Москва, Россия, Стамбул
2018.12.21 (20)

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