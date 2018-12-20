Объединенная украинская церковь не будет в подчинении Константинополя - Епифаний (20)

2018.12.21 (20)2018.12.20 (429) →
- Политического вмешательства в дела церкви не произошло - Епифаний : Сегодня.ua 00:42
- В УПЦ МП заявили, что не будут менять название и объяснили почему : Українська правда 00:40
- "Уму непостижимо": Путин рассказал, что думает о единой церкви в Украине : Онлайн-видання Київська газета 00:39
- Переименование УПЦ МП: в церкви сделали новое заявление : Онлайн-видання Київська газета 00:37
- Руководство ПЦУ готово к диалогу с духовенством УПЦ (МП) : Интерфакс-Україна 00:36
- Ватикан признал Православную церковь Украины : Gazeta.ua 00:35
- Атомос деградации : Компромат.ws 00:21
- Парламент Украины принял закон о переименовании УПЦ МП с приставкой "Русская" : Олександр Бригинець 00:17
- Атомос деградации : ОРД 00:17
- Как УПЦ МП отреагировала на решение Рады о переименовании в РПЦ в Украине : Vector News 00:16
- ПЦУ надеется на предоставление возможности иногда проводить богослужения в Софийском соборе : Українські Новини 00:15
- Приход Александра (Драбинко) в Киеве перешел в Православную Церковь Украины : Твоя Библия 00:14
- Епифаний готов к непринужденной встрече с Онуфрием из Московского патриархата : ТСН.ua 00:14
- Лавринович объяснил, почему перед выборами выгодно создать раскол в обществе : NewsOne 00:09
- В нашей церкви нет никаких оснований менять название соответствии с этим законом, - пресс-секретарь УПЦ М : IPress.ua 00:07
- Митрополит Епифаний провел встречу с послом США в Украине : IPress.ua 00:07
- Митрополит Епифаний прокомментировал переименование УПЦ МП : Gazeta.ua 00:05
- Переименование УПЦ МП облегчит межцерковный диалог, - Епифаний : DsNews 00:03
- Епифаний озвучил количество парафий Православной церкви Украины : DsNews 00:03
- Элладская Православная Церковь начала упоминать ПЦУ и Епифания в диптихе - мощное и завораживающее видео : Dialog.ua 00:02