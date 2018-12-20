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ВИРЕР: "Не ожидала, что после Хохфильцена сохраню желтую майку" (5)

Спорт.ua 2018.12.20 14:40
Итальянская биатлонистка - о своих успешных выступлениях на старте сезона ╘ Getty Images. Доротея Вирер Биатлонистка сборной Италии Доротея Вирер прокомментировала свои успешные выступления на старте сезона. "Я не ожидала, что после двух гонок в Хохфильцене сохраню за собой желтую майку, поэтому не буду загадывать, как пройдут гонки в Нове-Место. Признаюсь, я никогда не думала, что буду лидировать в общем зачете после
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2018.12.21 (5)

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