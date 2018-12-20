В крымском суде рассматривают апелляции украинских моряков (7)

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- Морская база на Азовском море будет приоритетом для ВМС, - Полторак : Novosti.UA 01:22
- Около 15 украинских моряков в Москве назвали себя военнопленными : Vector News 01:16
- Около 15 украинских моряков в Москве назвали себя военнопленными : Новости без границ 01:07
- Раненые украинские моряки Эйдер и Артеменко, которые находятся в СИЗО "Матросская тишина", идут на поправ : IPress.ua 00:36
- МККК просит РФ предоставить доступ к военнопленным украинским морякам : Донецкие Новости 00:25
- Около 15 украинских моряков в Москве назвали себя военнопленными : Українська правда 00:11
- Около 15 украинских моряков в Москве назвали себя военнопленными : Антикор.com.ua 00:10