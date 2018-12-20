В крымском суде рассматривают апелляции украинских моряков (7)

Одесса News 2018.12.20 13:16

Подконтрольный России Верховный суд Крыма оставил под арестом 26-летнего старшего матроса буксира "Яны Капу" Владимира Варимеза, мичмана Юрия Будзылу из Балты Одесской области и старшего матроса катера "Никополь" Андрея Опрыско родом со Львовщины. Об этом сообщает проект "Радио Свобода" Крым.Реалии. "Одновременно всем троим сократили срок содержания под стражей на один день из-за якобы допущенной ранее технической ошибки", - говорится в сообщении.