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В крымском суде рассматривают апелляции украинских моряков

В крымском суде рассматривают апелляции украинских моряков (7)

Одесса News 2018.12.20 13:16
Подконтрольный России Верховный суд Крыма оставил под арестом 26-летнего старшего матроса буксира "Яны Капу" Владимира Варимеза, мичмана Юрия Будзылу из Балты Одесской области и старшего матроса катера "Никополь" Андрея Опрыско родом со Львовщины. Об этом сообщает проект "Радио Свобода" Крым.Реалии. "Одновременно всем троим сократили срок содержания под стражей на один день из-за якобы допущенной ранее технической ошибки", - говорится в сообщении.
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2018.12.21 (7)

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